Mauro Icardi tomó una contundente medida legal contra Nora Colosimo tras su incorporación a LAM

De acuerdo con la información difundida, Icardi habría considerado que esas declaraciones cruzaron un límite al revelar cuestiones privadas de sus hijas a las que Nora tiene acceso precisamente por su vínculo familiar y su rol como abuela.

Tras conocerse la medida, Colosimo se refirió al tema en LAM y defendió su posición. La panelista sostuvo que no había revelado cuestiones relacionadas con los conflictos judiciales, sino que se había limitado a hablar desde su experiencia personal y familiar con sus nietas.

Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre Nora Colosimo

Lara Piro, abogada del futbolista, también conversó con Gustavo Méndez sobre la situación. Si bien destacó el desempeño de Nora en su nuevo rol televisivo, marcó qué cuestiones considera que deberían permanecer fuera de la exposición pública.

"Lo ideal sería que no hable de la intimidad de las nenas ni de lo que tuvo conocimiento siendo mamá, abuela y suegra".

De esta manera, la participación de Nora Colosimo como angelita, donde además de referirse a los temas de actualidad habló sobre el presente familiar y manifestó su preocupación por la situación de sus nietas y porque su padre está sin trabajo, terminó abriendo un nuevo frente con Mauro Icardi.