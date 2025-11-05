"Harry Potter" vuelve al cine: cuándo y qué se celebra
Una de las entregas fundamentales que marcó el giro dramático en la saga del joven mago está de regreso en la pantalla grande. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cuarta película de la icónica franquicia, vuelve a los cines el próximo 13 de noviembre para celebrar su 20º aniversario. Los fans podrán asegurar su lugar para revivir esta crucial aventura, ya que la venta de entradas anticipadas comienza mañana.
La película, dirigida por Mike Newell y basada en el bestseller de J.K. Rowling, se destaca por adentrar a la audiencia en una de las etapas más oscuras y emocionantes en la vida de Harry Potter.
La trama central de El Cáliz de Fuego se desencadena cuando el nombre de Harry Potter emerge de forma inesperada del artefacto mágico titular, convirtiéndolo en un competidor forzado en una agotadora batalla por la gloria. Este evento, conocido como el Torneo de los Tres Magos, enfrenta a tres colegios de magia en una serie de pruebas letales.
La gran incógnita que persigue a Harry y a sus amigos es crucial: ya que Harry nunca presentó su nombre para El Torneo, ¿quién lo hizo?
A partir de este misterio, Harry debe enfrentar desafíos épicos que ponen a prueba su valor y sus habilidades: desde confrontar a un dragón infalible y superar la amenaza de demonios acuáticos feroces, hasta navegar por un laberinto encantado. Sin embargo, la mayor amenaza de la película es un descubrimiento mucho más cruel y trascendental: el reencuentro con El Que No Debe Ser Nombrado.
Esta cuarta película representa un punto de inflexión en la adaptación de la serie literaria de J.K. Rowling. Es el momento en que "todo cambia cuando Harry, Ron y Hermione dejan la niñez por siempre".
El regreso a las salas de cine permitirá a toda una generación revivir cómo los jóvenes protagonistas asumen "retos mayores que jamás hubieran imaginado", marcando el inicio de la madurez y de la inminente guerra mágica que definiría el resto de la saga.
