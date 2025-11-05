"Harry Potter" vuelve al cine: cuándo y qué se celebra

A partir de este misterio, Harry debe enfrentar desafíos épicos que ponen a prueba su valor y sus habilidades: desde confrontar a un dragón infalible y superar la amenaza de demonios acuáticos feroces, hasta navegar por un laberinto encantado. Sin embargo, la mayor amenaza de la película es un descubrimiento mucho más cruel y trascendental: el reencuentro con El Que No Debe Ser Nombrado.

Esta cuarta película representa un punto de inflexión en la adaptación de la serie literaria de J.K. Rowling. Es el momento en que "todo cambia cuando Harry, Ron y Hermione dejan la niñez por siempre".

El regreso a las salas de cine permitirá a toda una generación revivir cómo los jóvenes protagonistas asumen "retos mayores que jamás hubieran imaginado", marcando el inicio de la madurez y de la inminente guerra mágica que definiría el resto de la saga.