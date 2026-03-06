Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne en pleno lanzamiento de su nuevo disco: qué dijo

Además, añadió que compartió el proceso de duelo con las fans de la banda, quienes demostraron ser partícipes del dolor de los amigos y familiares de Liam. Sin embargo, destacó que le costó adaptarse a esa realidad.

"Creo que hubo un período cuando murió en el que realmente luché con reconocer lo extraño que es que, de alguna forma, la gente se apropie de parte de tu dolor", expresó.

Harry Styles Liam Payne

Y, por último, aseguró que se sintió presionado de decir algo al respecto para satisfacer al público: "Tengo sentimientos muy fuertes respecto a la muerte de mi amigo. Y, de repente, soy consciente de que quizá hay personas que quieren que lo expreses de alguna manera, o que significa que no estás sintiendo lo que sentís, o algo así".

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de un balcón ubicado en el tercer piso del hotel Casa Sur Palermo. Falleció en el acto tras el impacto. Tenía 31 años.

La autopsia reveló que Liam falleció debido a politraumatismos y hemorragias, y que previamente había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos por un lapso de al menos 72 horas.

Hasta el momento, la causa no señaló ningún culpable claro y están a la espera del juicio oral.