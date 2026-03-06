Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne en pleno lanzamiento de su nuevo disco: qué dijo
El británico concede la primera charla pública en la que habla abiertamente, y aún con dolor, sobre la pérdida de su amigo y excompañero de One Direction.
Hay silencios que pesan más que las propias palabras y el de Harry Styles respecto a la pérdida de su amigo y excompañero de banda, Liam Payne, ha sido uno de esos. Desde aquel fatídico 16 de octubre de 2024, el mundo de música ha estado muy pendiente, esperando algún tipo de reflexión del artista británico. Ese momento ha hoy en esta entrevista en la que se ha abierto en canal dejar vernos todos sus sentimientos.
En el marco de la promoción de su inminente nuevo álbum, 'Kiss all the time. Disco, occasionally', Harry se sentó frente al prestigioso locutor y director creativo Zane Lowe para mantener una charla sobre su pasado, su presente y su futuro. Aunque la música era el motivo oficial para llevar a cabo este encuentro, lo cierto es que la conversación ha acabado derivando de forma natural hacia un terreno mucho más personal, donde Styles, visiblemente emocionado y por primera vez, ha abierto su corazón sobre el duelo que ha marcado su último año y medio.
El artista se refirió directamente a su excompañero de banda: “Es muy difícil perder a un amigo”. Y aclaró: “Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos. Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor”.
Styles hizo hincapié en un detalle que caracterizaba la personalidad de Payne: “Vi a alguien con el corazón más bondadoso que sólo quería ser grande”. A su vez, reflexionó sobre el impacto que le causó la pérdida de su amigo, algo que lo llevó a replantearse muchas cosas: “Empecé a decirme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste”.
Además, añadió que compartió el proceso de duelo con las fans de la banda, quienes demostraron ser partícipes del dolor de los amigos y familiares de Liam. Sin embargo, destacó que le costó adaptarse a esa realidad.
"Creo que hubo un período cuando murió en el que realmente luché con reconocer lo extraño que es que, de alguna forma, la gente se apropie de parte de tu dolor", expresó.
Y, por último, aseguró que se sintió presionado de decir algo al respecto para satisfacer al público: "Tengo sentimientos muy fuertes respecto a la muerte de mi amigo. Y, de repente, soy consciente de que quizá hay personas que quieren que lo expreses de alguna manera, o que significa que no estás sintiendo lo que sentís, o algo así".
Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de un balcón ubicado en el tercer piso del hotel Casa Sur Palermo. Falleció en el acto tras el impacto. Tenía 31 años.
La autopsia reveló que Liam falleció debido a politraumatismos y hemorragias, y que previamente había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos por un lapso de al menos 72 horas.
Hasta el momento, la causa no señaló ningún culpable claro y están a la espera del juicio oral.
