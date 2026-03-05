Hay día: la razón detrás de la fecha elegida por Taylor Swift para su boda con Travis Kelce
La cantante y el jugador de fútbol americano ya tendrían día definido para su casamiento. Una ceremonia que promete reunir a cientos de celebridades y que guarda un fuerte simbolismo para la artista.
La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue avanzando a paso firme y todo indica que la pareja ya definió cuándo dará el “sí”. Según trascendió en distintos medios internacionales, la cantante estadounidense y el jugador de fútbol americano se casarían el próximo 13 de junio, una fecha que no fue elegida al azar y que guarda un profundo significado en la vida de la artista.
La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que el presentador británico Graham Norton mencionara el tema durante su programa televisivo. Si bien evitó profundizar en los detalles, dejó entrever que el evento es inminente y que existen acuerdos de confidencialidad firmados por varias personas involucradas en la organización. “Había firmado demasiados acuerdos de confidencialidad”, comentó el conductor al explicar por qué no podía revelar demasiada información sobre el esperado enlace.
La pareja había confirmado su compromiso el 26 de agosto pasado en Kansas mediante una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral y acumuló cerca de 37,5 millones de “me gusta”. Desde entonces, los fanáticos comenzaron a especular sobre cuándo llegaría el casamiento, un evento que promete convertirse en uno de los más comentados del año dentro del mundo del espectáculo.
Los detalles de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Según trascendió, la ceremonia se realizaría en el exclusivo Ocean House, un hotel de lujo ubicado frente al mar en la localidad de Watch Hill, en el estado de Rhode Island. El lugar es conocido por ofrecer máxima privacidad a sus huéspedes y por sus impresionantes vistas panorámicas del océano, lo que lo convierte en un escenario ideal para una celebración de este nivel.
Se espera que al evento asistan más de 300 invitados, entre ellos figuras destacadas del deporte, la música, el cine y la televisión. El casamiento reuniría a algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento internacional, lo que aumentó aún más la expectativa mediática.
El detalle más llamativo, sin embargo, está relacionado con la fecha elegida. Para Swift, el número 13 tiene un valor especial y ha estado presente en varios momentos importantes de su vida y de su carrera artística. La cantante nació el 13 de diciembre, cumplió 13 años en un viernes 13 y su primer álbum logró el disco de oro en apenas 13 semanas.
Además, en varias premiaciones importantes estuvo ubicada en la fila o en el asiento número 13, algo que sus seguidores consideran una especie de símbolo de buena suerte. Ese vínculo con el número también se trasladó a su obra: en algunos de sus espectáculos y canciones incluyó intros de 13 segundos, reforzando el significado personal que tiene para ella.
Con este contexto, la elección del 13 de junio para su boda parece ser una nueva forma de rendir homenaje a ese número que, según muchos de sus fans, marcó buena parte de su camino artístico. Si finalmente se confirma la fecha, la ceremonia no solo será uno de los eventos sociales del año, sino también un guiño más al universo simbólico que rodea la carrera de la artista.
