Hay día: la razón detrás de la fecha elegida por Taylor Swift para su boda con Travis Kelce

image

El detalle más llamativo, sin embargo, está relacionado con la fecha elegida. Para Swift, el número 13 tiene un valor especial y ha estado presente en varios momentos importantes de su vida y de su carrera artística. La cantante nació el 13 de diciembre, cumplió 13 años en un viernes 13 y su primer álbum logró el disco de oro en apenas 13 semanas.

Además, en varias premiaciones importantes estuvo ubicada en la fila o en el asiento número 13, algo que sus seguidores consideran una especie de símbolo de buena suerte. Ese vínculo con el número también se trasladó a su obra: en algunos de sus espectáculos y canciones incluyó intros de 13 segundos, reforzando el significado personal que tiene para ella.

Con este contexto, la elección del 13 de junio para su boda parece ser una nueva forma de rendir homenaje a ese número que, según muchos de sus fans, marcó buena parte de su camino artístico. Si finalmente se confirma la fecha, la ceremonia no solo será uno de los eventos sociales del año, sino también un guiño más al universo simbólico que rodea la carrera de la artista.