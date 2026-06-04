HBO Max: la romántica serie turca que es un éxito en la plataforma

Por otro lado, Seyran forma parte de una familia tradicional que atraviesa dificultades económicas. La unión entre ambos aparece como una solución para mantener intereses familiares, aunque ninguno esperaba ese destino.

A partir del matrimonio arreglado, los protagonistas deberán enfrentar diferencias, secretos del pasado y los conflictos que existen dentro de sus propias familias.

La serie también destaca por sus escenarios, especialmente las mansiones familiares que reflejan el contraste entre el poder, las apariencias y los problemas que se esconden detrás de cada personaje.

El tráiler de Una nueva vida muestra una historia donde el amor, las obligaciones familiares y los secretos se mezclan constantemente. La serie disponible en HBO Max continúa atrapando a los espectadores que disfrutan de los dramas románticos turcos con grandes historias familiares.

Reparto de Una nueva vida

El elenco de Una nueva vida está compuesto por reconocidos actores turcos:

Afra Saraçoglu

Mert Ramazan Demir

Beril Pozam

Tráiler de Una nueva vida