HBO Max: la romántica serie turca que es un éxito en la plataforma
Durante los últimos años lograron conquistar a millones de espectadores alrededor del mundo gracias a sus historias cargadas de drama, amor y conflictos familiares.
Una serie que combina romance, secretos y diferencias sociales a través de una historia marcada por un matrimonio inesperado.
La producción tiene como protagonistas a Afra Saraçoglu y Mert Ramazan Demir, dos de las figuras turcas con mayor reconocimiento internacional, quienes interpretan a una pareja atravesada por las tradiciones familiares.
Con una trama llena de emociones, enfrentamientos y decisiones difíciles, esta serie disponible en HBO Max sigue siendo una de las alternativas ideales para los fanáticos de las novelas turcas.
De qué trata Una nueva vida
Una nueva vida sigue la historia de Ferit y Seyran, dos jóvenes que vienen de mundos completamente diferentes pero terminan unidos por una decisión familiar.
Ferit Korhan pertenece a una poderosa familia de Estambul, rodeada de lujos y privilegios. Sin embargo, su estilo de vida despreocupado genera preocupación dentro de su entorno.
Por otro lado, Seyran forma parte de una familia tradicional que atraviesa dificultades económicas. La unión entre ambos aparece como una solución para mantener intereses familiares, aunque ninguno esperaba ese destino.
A partir del matrimonio arreglado, los protagonistas deberán enfrentar diferencias, secretos del pasado y los conflictos que existen dentro de sus propias familias.
La serie también destaca por sus escenarios, especialmente las mansiones familiares que reflejan el contraste entre el poder, las apariencias y los problemas que se esconden detrás de cada personaje.
El tráiler de Una nueva vida muestra una historia donde el amor, las obligaciones familiares y los secretos se mezclan constantemente. La serie disponible en HBO Max continúa atrapando a los espectadores que disfrutan de los dramas románticos turcos con grandes historias familiares.
Reparto de Una nueva vida
El elenco de Una nueva vida está compuesto por reconocidos actores turcos:
- Afra Saraçoglu
- Mert Ramazan Demir
- Beril Pozam
Tráiler de Una nueva vida
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