HBO Max confirmó cuándo estrena "Máxima" 2 con Delfina Chaves
La segunda temporada de la serie basada en la vida de la Reina argentina de Países Bajos ya tiene fecha de estreno en Argentina.
En el complejo tablero de la monarquía europea, pocos nombres resuenan con la fuerza y la autenticidad de Máxima Zorreguieta. La joven argentina que alguna vez caminó las calles de Buenos Aires logró, a fuerza de inteligencia y una sonrisa que desafía los inviernos del norte, transformar la corona de los Países Bajos. Su proceso no fue sencillo: fue una danza entre la renuncia a su privacidad y la construcción de un rol diplomático que hoy es estudiado por especialistas en realeza. La serie Máxima, de HBO Max, supo hacer un retrato justo y sofisticado de esta imagen, gracias en gran parte a una Delfina Chaves que no solo imita, sino que capta la esencia vibrante y la determinación de la Reina.
La primera temporada nos dejó en el umbral de su integración, pero la verdadera prueba de fuego comienza ahora. La serie fue elogiada por no caer en el cuento de hadas simplista, mostrando las tensiones políticas y los dilemas de identidad que conlleva casarse con una institución. Chaves logra transmitir esa mezcla de ambición profesional y vulnerabilidad personal que define a Máxima, consolidando a la producción como un estándar de calidad para las biopics de la realeza contemporánea.
El peso de la corona y la madurez del personaje en la temporada 2
La espera para conocer el siguiente capítulo de este viaje tiene fecha: el 19 de marzo llega a HBO Max la segunda temporada de Máxima. Con seis episodios que prometen una mirada mucho más adulta y estratégica, la serie se adentra en el desafío de consolidar su lugar dentro de la casa real. Ya no se trata solo de la conquista del corazón de Guillermo Alejandro (Martijn Lakemeier), sino de establecer su posición frente a una sociedad holandesa atenta y una dinámica familiar que no siempre es acogedora.
En esta nueva etapa, la serie amplía su entramado político y emocional con incorporaciones que tocan las fibras más sensibles de la protagonista. Un detalle que generó gran expectativa es la participación de la actriz argentina Carolina Kopelioff, quien interpretará a Inés Zorreguieta, la hermana menor de Máxima, cuya relación fue fundamental en su vida privada. Bajo la dirección de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, la segunda temporada promete explorar qué sucede cuando las ambiciones personales chocan con el deber de Estado. Para quienes quieran revivir el origen, la primera temporada completa sigue disponible en la plataforma, sirviendo de preludio perfecto para el gran estreno de marzo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario