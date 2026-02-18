HBO Max confirmó cuándo estrena "Máxima" 2 con Delfina Chaves

En el complejo tablero de la monarquía europea, pocos nombres resuenan con la fuerza y la autenticidad de Máxima Zorreguieta. La joven argentina que alguna vez caminó las calles de Buenos Aires logró, a fuerza de inteligencia y una sonrisa que desafía los inviernos del norte, transformar la corona de los Países Bajos. Su proceso no fue sencillo: fue una danza entre la renuncia a su privacidad y la construcción de un rol diplomático que hoy es estudiado por especialistas en realeza. La serie Máxima, de HBO Max, supo hacer un retrato justo y sofisticado de esta imagen, gracias en gran parte a una Delfina Chaves que no solo imita, sino que capta la esencia vibrante y la determinación de la Reina.