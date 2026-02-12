"Como agua para chocolate" vuelve a HBO Max: cuál será el destino de Pedro y Tita
Este 13 de febrero se estrena la temporada final de "Como agua para chocolate" con un regreso clave para el amor de los protagonistas.
El aroma a especias, el calor del fogón y el eco de los deseos reprimidos regresan a la pantalla. Tras el rotundo éxito global de su primera entrega, HBO Max estrena mañana la segunda temporada de "Como agua para chocolate". En esta nueva etapa, la serie no solo profundiza en la estética del realismo mágico, sino que eleva la apuesta emocional al enfrentarnos a la pregunta que ha mantenido en vilo a generaciones: ¿es posible escapar de un destino impuesto por la tradición para vivir un amor verdadero?
La historia retoma el hilo apenas unos días después de los eventos que cerraron la primera temporada. Con el México revolucionario como telón de fondo, las tensiones políticas espejan las batallas internas de Tita (Azul Guaita), quien se encuentra en una encrucijada donde la razón y el instinto luchan por el control.
El destino de Tita en estos nuevos episodios parece dividirse en dos caminos opuestos. Por un lado, aparece la figura del Dr. Brown (Francisco Angelini). Tras el encierro y el dolor provocado por la rigidez de Mamá Elena (Irene Azuela), Brown representa un puerto seguro: un futuro donde la ternura, la calma y el respeto mutuo podrían sanar las cicatrices de Tita. Es la promesa de una vida sin "reglas de familia" que la asfixien.
Sin embargo, el regreso de Pedro (Andrés Baida) actúa como el detonante de una pasión que nunca se extinguió. El destino de Pedro y Tita en esta temporada estará marcado por la clandestinidad y el riesgo. El tráiler, musicalizado por la melancólica voz de Gaby Moreno con "Cucurrucucú Paloma", nos advierte que Pedro no está dispuesto a renunciar a ella, desafiando incluso la unión que lo vincula formalmente con Rosaura.
Si en la primera temporada el agua y las lágrimas de Tita fueron el vehículo de sus emociones, en esta entrega el fuego toma el protagonismo. No es solo el fuego de la cocina, sino el de la pasión que consume y, a veces, destruye. El futuro de la pareja protagonista estará intrínsecamente ligado a este elemento: un amor que, si bien es purificador, también amenaza con reducir a cenizas las estructuras sociales que intentan contenerlo.
El destino final de Tita y Pedro, siguiendo la estela del material original, se perfila como una búsqueda incansable de libertad. Tita utilizará sus platillos nuevamente para comunicar aquello que tiene prohibido decir, convirtiendo cada bocado en un acto de rebelión.
Con un elenco coral que incluye a Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro, la serie nos invita a ser testigos de cómo los destinos de los De la Garza se ponen a prueba.
