Revelaron el pasado oculto de Franco Zunino de Gran Hermano: a qué se dedicaba
El jugador de GH tiene un pasado oculto que acaba de salir a la luz en "Secretos Verdaderos" con Luis Ventura. Conocé su material de stripper.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por una información que surge desde el exterior y que salpica directamente a uno de sus integrantes más comentados. En las últimas horas, se ha filtrado material inédito sobre la vida previa de Franco Zunino, revelando un trabajo que el participante decidió omitir durante su proceso de selección y presentación en el reality más famoso del país.
La primicia fue lanzada en el programa Secretos Verdaderos, conducido por Luis Ventura en la pantalla de América TV. Allí, se presentaron pruebas contundentes de los años en los que Zunino se desempeñaba como stripper en la ciudad de Gualeguaychú. Según los registros fílmicos de aquella época, el joven trabajaba durante las noches en un reconocido establecimiento nocturno llamado "El Ángel", donde protagonizaba espectáculos de alto voltaje.
El informe contó con el testimonio de Osky, la persona encargada de descubrir el potencial de Franco para el mundo del espectáculo nocturno cuando este tenía apenas 21 años. El mentor recordó con precisión los inicios del hoy "hermanito" y destacó la ambición que ya mostraba en aquel entonces. "Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito", rememoró el entrevistado sobre los primeros pasos del joven.
La faceta artística de Zunino en los boliches de Entre Ríos le valió un apodo particular que resaltaba su presencia sobre el escenario. "El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo", añadió Osky, haciendo referencia a la actual fama que el participante cosecha en la televisión nacional. En las imágenes difundidas, se puede observar a Franco en plena acción, realizando coreografías en el caño y quitándose la vestimenta frente al público presente.
Lo que ha generado mayor repercusión entre los seguidores del programa es que esta etapa de su vida fue completamente ignorada por Franco al momento de ingresar a la competencia. En su video de presentación, el joven de ahora 25 años prefirió enfocarse en otras experiencias laborales, mencionando su paso por Miami como pizzero y su labor actual como entrenador personal (personal trainer).
Zunino se ha posicionado dentro de la casa como un ejemplo de resiliencia, asegurando que carga con un relato de vida marcado por el esfuerzo. De hecho, su carta de presentación incluyó una frase que hoy resuena con un nuevo matiz ante el descubrimiento de su pasado: "si te caes te levantas, no importa lo que pase". Resta ver cómo impactará esta filtración en su imagen dentro del juego y si sus compañeros de convivencia llegarán a enterarse de su etapa como "El Príncipe" de la noche.
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