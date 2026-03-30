Revelaron el pasado oculto de Franco Zunino de Gran Hermano: a qué se dedicaba

Zunino se ha posicionado dentro de la casa como un ejemplo de resiliencia, asegurando que carga con un relato de vida marcado por el esfuerzo. De hecho, su carta de presentación incluyó una frase que hoy resuena con un nuevo matiz ante el descubrimiento de su pasado: "si te caes te levantas, no importa lo que pase". Resta ver cómo impactará esta filtración en su imagen dentro del juego y si sus compañeros de convivencia llegarán a enterarse de su etapa como "El Príncipe" de la noche.

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