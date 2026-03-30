La experiencia inmersiva de Minecraft llega a Buenos Aires: cuándo y cómo conseguir entradas

05_Minecraft-Experience-Moonlight-Trail_Concept-Art_Waterfall-Zone Minecraft llega a Buenos Aires

En qué consiste la nueva aventura de Minecraft

"Moonlight Trail" invita a los participantes a adentrarse en la noche porteña para recorrer ocho biomas interactivos inspirados en el juego más vendido de todos los tiempos. Desde El Campamento inicial hasta bosques de cerezos, cuevas luminosas y ruinas antiguas, los visitantes deberán fabricar herramientas, enfrentarse a los icónicos mobs y trabajar en equipo con el objetivo de restaurar un antiguo faro.