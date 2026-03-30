La experiencia inmersiva de Minecraft llega a Buenos Aires: cuándo y cómo conseguir entradas
Llega al país "Moonlight Trail", una aventura interactiva y al aire libre basada en el universo de Minecraft. Conocé fechas, precios y cómo sacar las entradas.
Los fanáticos de los videojuegos tienen un nuevo motivo para celebrar. A partir del 15 de mayo de 2026, la Ciudad Universitaria de Buenos Aires será el escenario del estreno mundial de "Moonlight Trail", la primera experiencia inmersiva nocturna y al aire libre del aclamado universo de Minecraft.
En qué consiste la nueva aventura de Minecraft
"Moonlight Trail" invita a los participantes a adentrarse en la noche porteña para recorrer ocho biomas interactivos inspirados en el juego más vendido de todos los tiempos. Desde El Campamento inicial hasta bosques de cerezos, cuevas luminosas y ruinas antiguas, los visitantes deberán fabricar herramientas, enfrentarse a los icónicos mobs y trabajar en equipo con el objetivo de restaurar un antiguo faro.
La propuesta, producida por Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, promete combinar tecnología de vanguardia, narrativa y sustentabilidad ambiental en un recorrido de bajo impacto ecológico diseñado especialmente para no interferir con la fauna silvestre local.
IMPORTANTE: Cambio de clima: cuándo llega el tormentón interminable de seis días que apagará el veranito de 40 grados
Entradas, precios y fechas confirmadas
El evento funcionará por tiempo limitado y requerirá la compra anticipada de tickets para organizar los recorridos nocturnos:
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¿Dónde y cuándo?: Todos los días desde las 19 horas en Ciudad Universitaria, a partir del viernes 15 de mayo.
Preventa exclusiva: Comienza este lunes 30 de marzo a las 16 hs para clientes de Banco Santander (con todas las tarjetas de crédito y débito). Ofrece el beneficio extra de hasta 6 cuotas sin interés.
Venta general: Se habilitará el martes 31 de marzo a las 16 hs.
Precios: Los tickets parten desde los $44.000.
¿Dónde comprar?: A través de los sitios web oficiales minecraftexperience.com y ticketek.com.ar.
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