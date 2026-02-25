HBO Max encontró reemplazo para "El caballero de los Siete Reinos" este domingo

Sinopsis oficial: DTF ST. LOUIS sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado.

Dtf st louis

Elenco oficial: La miniserie está protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

Episodios: Se estrena el domingo 1 de marzo a las 21hs por HBO y estará disponible en streaming en HBO Max. La producción consta de siete episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el episodio final el domingo 12 de abril a las 20hs.

Tráiler oficial: