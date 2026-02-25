HBO Max encontró reemplazo para "El caballero de los Siete Reinos" este domingo
Este 1 de marzo es el primer domingo tras el final de "El caballero de los Siete Reinos", pero ya hay una serie lista para reemplazarla. Los detalles.
El pasado domingo, "El caballero de los Siete Reinos", la nueva serie derivada del universo de "Game of Thrones", oficialmente llegó a su fin. Después de un mes entero de convertirse en la historia más vista de cada domingo con las andanzas de Dunk y Egg, esta trama creada por George RR Martín terminó con más preguntas que respuestas. Lo cierto es que ya es oficial que habrá una segunda temporada y la expectativa es total sobre cómo este caballero errante y su escudero recorrerán el mundo de manera precaria, siendo que Egg forma parte de la monarquía.
Sin embargo, como recién llegó a su final, todavía queda mucho tiempo de espera para el estreno de "El caballero de los Siete Reinos". A pesar de que HBO Max todavía no confirmó cuándo podrían verse los nuevos episodios, fueron los mismos protagonistas quienes contaron que la nueva temporada todavía está en etapa de pre producción. Es decir, aún no se ha comenzado a filmar.
Tal es así que teniendo en cuenta los tiempos de trabajo, es probable que la serie regrese a la plataforma recién a finales de 2027 o principios de 2028. No obstante, como siempre consiguió superarse a sí misma, HBO Max ya tiene un reemplazo. Esto es porque este domingo estrenan una nueva producción que ya genera expectativas.
Si bien se trata de una serie que nada tiene que ver con el universo de "Game of Thrones" si es una historia que podría ser el reemplazo perfecto. Se trata de "DTF St. Louis", protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini.
Todos los detalles detrás de "DTF St. Louis"
Fecha de estreno: 1 de marzo
Sinopsis oficial: DTF ST. LOUIS sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado.
Elenco oficial: La miniserie está protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.
Episodios: Se estrena el domingo 1 de marzo a las 21hs por HBO y estará disponible en streaming en HBO Max. La producción consta de siete episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el episodio final el domingo 12 de abril a las 20hs.
Tráiler oficial:
