Este año tendremos más GOT: cuándo estrena "House of the dragon"

Basada en el libro "Fuego y Sangre", esta serie nos transporta 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos para ser testigos del apogeo y la caída de la Casa Targaryen. Lo que comenzó como una disputa de herederos ha evolucionado en una guerra total que promete escenas de acción sin precedentes en esta tercera etapa. Pero las buenas noticias no terminan con el estreno de junio: HBO ya confirmó que habrá una cuarta temporada prevista para 2028, asegurando que el legado de los jinetes de dragones tiene cuerda para rato.