Este año tendremos más GOT: cuándo estrena "House of the dragon"
Luego del final de "El caballero de los Siete Reinos", HBO Max confirmó que la precuela de "Game of Thrones" tendrá su temporada 3 este año.
Para los seguidores del universo de George R.R. Martin, los lunes suelen tener un sabor amargo cuando una temporada llega a su fin. La reciente despedida de la primera entrega de El Caballero de los Siete Reinos dejó a la audiencia en un estado de melancolía profunda, extrañando la nobleza de Dunk y las ocurrencias de Egg. Sin embargo, HBO Max tiene el antídoto perfecto para este vacío emocional: el regreso de la Danza de los Dragones está a la vuelta de la esquina.
La plataforma ha lanzado un primer avance y un póster impactante de Rhaenyra Targaryen (interpretada por la magistral Emma D’Arcy), confirmando que la tercera temporada de House of the dragon se estrenará este mismo junio. Así, la espera será breve y el tono reflexivo de la serie anterior le cederá el paso a la brutalidad, la ambición y el fuego de la guerra civil más famosa de la historia de Poniente.
Basada en el libro "Fuego y Sangre", esta serie nos transporta 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos para ser testigos del apogeo y la caída de la Casa Targaryen. Lo que comenzó como una disputa de herederos ha evolucionado en una guerra total que promete escenas de acción sin precedentes en esta tercera etapa. Pero las buenas noticias no terminan con el estreno de junio: HBO ya confirmó que habrá una cuarta temporada prevista para 2028, asegurando que el legado de los jinetes de dragones tiene cuerda para rato.
El reparto estelar regresa casi en su totalidad, encabezado por Matt Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cooke, acompañados por un elenco coral que incluye a Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel y Ewan Mitchell, entre otros nombres que ya son sinónimo de éxito. La dirección estará a cargo de figuras como Clare Kilner y Nina Lopez-Corrado, quienes tienen la tarea de mantener la intensidad visual que caracteriza a la producción.
Bajo la supervisión del showrunner Ryan Condal y la mirada atenta del propio George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, la serie busca profundizar en las heridas familiares y las traiciones que marcarán el destino de los Siete Reinos. Con un equipo de productores de primer nivel como Sara Hess y Melissa Bernstein, la tercera temporada se perfila como el evento televisivo del año.
Si el corazón todavía te duele por el final de las aventuras de Dunk y Egg, recordá que en junio el cielo de HBO Max se volverá a teñir de rojo y negro. La guerra por el Trono de Hierro nunca fue tan peligrosa ni tan necesaria para los fans que no pueden vivir lejos de las tierras de Poniente.
