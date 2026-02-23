"El caballero de los Siete Reinos": quién es el actor que ya estaría confirmado para la temporada 2
Uno de los protagonistas de la serie de HBO Max dio a entender la presencia de una mega figura, pero ahora otro miembro del elenco lo desmintió. Los detalles.
Desde el estreno de "El caballero de los Siete Reinos" y con apenas 11 años, Dexter Sol Ansell se posicionó como una de las figuras más mencionadas de la industria televisiva actual. Su interpretación de Egg en la exitosa producción de HBO Max no solo cautivó a la audiencia por su talento frente a cámara, sino que también lo puso en el ojo de la tormenta mediática. De hecho, el joven actor fue señalado recientemente como el responsable de filtrar información sensible, provocando confusión entre los seguidores de la franquicia.
Los incidentes se dividen en dos frentes: por un lado, se le atribuye haber revelado un spoiler confidencial que el mismísimo George R.R. Martin le habría confiado sobre el universo de ‘Canción de Hielo y Fuego’. Por el otro, sus declaraciones sugirieron la llegada de Henry Cavill al elenco de este nuevo spin-off, un dato que encendió las redes sociales de inmediato.
Ante el revuelo generado, su compañero de elenco, Peter Claffey (quien da vida a Dunk), decidió intervenir para proteger al pequeño actor y calmar las aguas. A través de su cuenta de Instagram, Claffey fue tajante al asegurar que la incorporación del protagonista de Superman es un “completo malentendido”. Según
Aunque el actor admitió que le encantaría contar con una figura del calibre de Cavill en el reparto, confirmó que el intérprete de The Witcher no forma parte del proyecto, poniendo fin a una de las especulaciones más fuertes de la temporada.
Más allá de las controversias, la serie atraviesa un momento de esplendor crítico. Claffey aprovechó para invitar a los seguidores a disfrutar del ‘Juicio de Siete’, el clímax del quinto episodio que ya se encuentra disponible globalmente. Esta entrega no solo es de las más esperadas, sino que ha hecho historia al alcanzar la segunda mejor puntuación en la plataforma IMDb dentro de todo el universo televisivo de Juego de Tronos.
El viaje de Dunk y Egg cerró su primer ciclo este domingo con el último episodio de la temporada. Sin embargo, el futuro de la dupla está garantizado: HBO ya confirmó una segunda temporada y el propio George R.R. Martin, entusiasmado con la calidad de la adaptación, proporcionó más de una decena de relatos adicionales para continuar expandiendo las aventuras de este singular caballero y su escudero.
