"El caballero de los Siete Reinos": quién es el actor que ya estaría confirmado para la temporada 2

Desde el estreno de "El caballero de los Siete Reinos" y con apenas 11 años, Dexter Sol Ansell se posicionó como una de las figuras más mencionadas de la industria televisiva actual. Su interpretación de Egg en la exitosa producción de HBO Max no solo cautivó a la audiencia por su talento frente a cámara, sino que también lo puso en el ojo de la tormenta mediática. De hecho, el joven actor fue señalado recientemente como el responsable de filtrar información sensible, provocando confusión entre los seguidores de la franquicia.