HBO Max estrena "El caballero de los Siete Reinos": cuándo sale y cómo se relaciona con "Game of Thrones"

Calendario de lanzamientos y futuro asegurado

Para los ansiosos, la espera está por terminar. La primera temporada de la serie hará su debut oficial este domingo 18 de enero a través de la plataforma HBO Max. Esta tanda inicial de capítulos estará compuesta por seis episodios que se irán estrenando de manera semanal cada domingo.

El respaldo de la cadena hacia este nuevo rumbo es tan sólido que, incluso antes de que el primer episodio vea la luz, ya se ha confirmado oficialmente la producción de una segunda temporada. Se estima que la continuación de las aventuras de Dunk y Egg llegará a la pantalla en 2027, consolidando a esta precuela como una pieza fundamental, pero independiente, dentro de la mitología de Poniente.