HBO Max estrena el final de la temporada 2 de "The Pitt": cuándo, a qué hora y qué esperar

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La estructura narrativa de esta temporada ha mantenido al espectador en vilo al dedicar cada capítulo a una hora específica del extenuante turno de 15 horas del protagonista. El Dr. Robby, en su rol de jefe de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital, ha liderado a su equipo a través de un caótico escenario ambientado en el 4 de julio. Con el estreno del episodio final, la serie se dispone a retratar la última hora de este accidentado turno de día, marcando el cierre de una jornada cargada de tensión y desafíos hospitalarios.