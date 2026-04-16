HBO Max estrena el final de la temporada 2 de "The Pitt": cuándo, a qué hora y qué esperar
La serie médica protagonizada por Noah Wyle llega a su final en su segunda edición. Los detalles del último episodio antes de su estreno.
El fenómeno televisivo del año llega a un momento crucial. Tras una exitosa participación en la reciente temporada de premios, que sirvió como el impulso ideal para consolidar su audiencia, The Pitt se prepara para despedir su segunda entrega. Luego de cuatro meses de emisiones ininterrumpidas bajo un esquema de estreno semanal, la producción de HBO Max alcanzará su clímax con el episodio número 15, cerrando un ciclo que ha ratificado a la serie como uno de los pilares de la ficción contemporánea.
La propuesta, aclamada por su crudeza y precisión técnica, se define —según la descripción oficial de la plataforma— como "un examen realista de los retos a los que se enfrenta el personal sanitario en los Estados Unidos de hoy". La narrativa se sumerge en la cotidianidad de un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania, centrando su atención en los profesionales que resisten en la primera línea de atención médica.
La estructura narrativa de esta temporada ha mantenido al espectador en vilo al dedicar cada capítulo a una hora específica del extenuante turno de 15 horas del protagonista. El Dr. Robby, en su rol de jefe de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital, ha liderado a su equipo a través de un caótico escenario ambientado en el 4 de julio. Con el estreno del episodio final, la serie se dispone a retratar la última hora de este accidentado turno de día, marcando el cierre de una jornada cargada de tensión y desafíos hospitalarios.
Debido al prestigio obtenido en las galas de premios con su entrega anterior, HBO Max ha apostado por mantener la exclusividad de los derechos de la serie a nivel global. El título se encuentra disponible de manera unificada para Estados Unidos, España y Latinoamérica únicamente a través de dicha plataforma.
Cronograma de estreno y futuro de la franquicia
El esperado final de temporada estará disponible este jueves 16 de abril. Para los espectadores en Estados Unidos, la cita será a las 9:00 pm E.T., mientras que en el resto de las regiones el lanzamiento se ajustará según la conversión horaria correspondiente:
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Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00h.
Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Rep. Dominicana: 21:00h.
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 20:00h.
México y Centroamérica: 19:00h.
España: 3:00h am del viernes 17 de abril.
Una vez que los créditos del decimoquinto episodio finalicen, la serie entrará en una etapa de receso. No obstante, los seguidores pueden estar tranquilos: la tercera temporada ya ha sido confirmada oficialmente por la plataforma. Se prevé que la continuación de la historia del Dr. Robby y su equipo regrese a las pantallas a comienzos de 2027, manteniendo la expectativa sobre una de las producciones más sólidas de la industria actual.
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