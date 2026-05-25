La serie basada en hechos reales que tiene una trama emocionante y realista
Esta serie española narra una historia policial a lo largo de tres temporadas. Tiene 18 episodios y la participación especial de Nathalie Poza. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming renuevan su catálogo todo el tiempo películas y series con el objetivo de captar la atención de los espectadores a través de historias intensas y dramáticas. En ese escenario, HBO Max sumó uno de los títulos más exitosos del 2026: La Unidad: Kabul, una producción española basada en hechos reales.
Dirigida por Dani de la Torre, esta serie funciona como una continuación del universo de La Unidad y añade testimonios de profesionales vinculados a operaciones antiterroristas, lo que le aporta un tono realista y profundo.
Además presenta un gran elenco, compuesto por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera. Su mezcla de acción, drama y base documental la convirtió en una de las series españolas más atrapantes del catálogo, con tres temporadas compuestas por 18 episodios en total.
De qué trata La unidad: Kabul
La Unidad: Kabul es un thriller policial que sigue a un grupo especializado de la Policía Nacional española dedicado a combatir amenazas vinculadas al terrorismo yihadista.
La historia muestra cómo sus integrantes deben actuar bajo máxima presión para prevenir atentados y desactivar operaciones de alto riesgo, mientras enfrentan decisiones complejas dentro y fuera del trabajo.
Con una narrativa realista, la serie combina investigación, acción y espionaje, poniendo el foco tanto en las estrategias de seguridad como en el impacto emocional que este tipo de misiones genera en quienes integran la unidad. A lo largo de la trama, el peligro constante, las operaciones contrarreloj y los conflictos construyen una historia marcada por la tensión y el drama.
Reparto de La unidad: Kabul
- Nathalie Poza
- Michel Noher
- Marian Álvarez
- Luis Zahera
- Raúl Fernández
- Fele Martínez
- Carlos Blanco Vila
Tráiler de La unidad: Kabul
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