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La serie basada en hechos reales que tiene una trama emocionante y realista

Espectáculos

Esta serie española narra una historia policial a lo largo de tres temporadas. Tiene 18 episodios y la participación especial de Nathalie Poza. Descubrí todos los detalles en la nota.

La Unidad: Kabul está basada en hechos reales. 

La Unidad: Kabul está basada en hechos reales. 

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo todo el tiempo películas y series con el objetivo de captar la atención de los espectadores a través de historias intensas y dramáticas. En ese escenario, HBO Max sumó uno de los títulos más exitosos del 2026: La Unidad: Kabul, una producción española basada en hechos reales.

Dirigida por Dani de la Torre, esta serie funciona como una continuación del universo de La Unidad y añade testimonios de profesionales vinculados a operaciones antiterroristas, lo que le aporta un tono realista y profundo.

Además presenta un gran elenco, compuesto por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera. Su mezcla de acción, drama y base documental la convirtió en una de las series españolas más atrapantes del catálogo, con tres temporadas compuestas por 18 episodios en total.

De qué trata La unidad: Kabul

La Unidad: Kabul es un thriller policial que sigue a un grupo especializado de la Policía Nacional española dedicado a combatir amenazas vinculadas al terrorismo yihadista.

La unidad Kabul 2
Esta serie española tiene tres temporadas.

Esta serie española tiene tres temporadas.

La historia muestra cómo sus integrantes deben actuar bajo máxima presión para prevenir atentados y desactivar operaciones de alto riesgo, mientras enfrentan decisiones complejas dentro y fuera del trabajo.

Con una narrativa realista, la serie combina investigación, acción y espionaje, poniendo el foco tanto en las estrategias de seguridad como en el impacto emocional que este tipo de misiones genera en quienes integran la unidad. A lo largo de la trama, el peligro constante, las operaciones contrarreloj y los conflictos construyen una historia marcada por la tensión y el drama.

Reparto de La unidad: Kabul

  • Nathalie Poza
  • Michel Noher
  • Marian Álvarez
  • Luis Zahera
  • Raúl Fernández
  • Fele Martínez
  • Carlos Blanco Vila

Tráiler de La unidad: Kabul

Embed - La Unidad - Tráiler oficial | Movistar+

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