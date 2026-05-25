La serie basada en hechos reales que tiene una trama emocionante y realista

La historia muestra cómo sus integrantes deben actuar bajo máxima presión para prevenir atentados y desactivar operaciones de alto riesgo, mientras enfrentan decisiones complejas dentro y fuera del trabajo.

Con una narrativa realista, la serie combina investigación, acción y espionaje, poniendo el foco tanto en las estrategias de seguridad como en el impacto emocional que este tipo de misiones genera en quienes integran la unidad. A lo largo de la trama, el peligro constante, las operaciones contrarreloj y los conflictos construyen una historia marcada por la tensión y el drama.

Reparto de La unidad: Kabul

Nathalie Poza

Michel Noher

Marian Álvarez

Luis Zahera

Raúl Fernández

Fele Martínez

Carlos Blanco Vila

Tráiler de La unidad: Kabul