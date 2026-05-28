Cuándo se estrena el episodio final de Euphoria en HBO Max
La tercera temporada de "Euphoria" estuvo plagada de polémicas y ahora oficialmente llega a su final. Conocé cuándo y todos los detalles.
La tercera temporada de "Euphoria" está llegando a su desenlace definitivo y la emisión de su último capítulo ya se posiciona firmemente como uno de los lanzamientos más aguardados de la temporada televisiva en la plataforma HBO Max. Con una propuesta narrativa que duplicó la intensidad y la crudeza respecto a las etapas previas, la producción ideada por Sam Levinson empujó una vez más a sus protagonistas hacia encrucijadas existenciales extremas, estructurando las bases para una despedida cargada de dramatismo y adrenalina.
En las últimas horas, la empresa desarrolladora confirmó el día en que se subirá el episodio número 8 a su catálogo y liberó un adelanto que desató un tendal de conjeturas entre la audiencia sobre las posibles resoluciones de la trama.
La figura de Rue Bennett, encarnada por la galardonada Zendaya, se sostuvo como la columna vertebral de la historia, inmersa en un laberinto marcado a fuego por el consumo problemático de estupefacientes y los vínculos de carácter nocivo. No obstante, el desarrollo semanal de la ficción también permitió desmenuzar la evolución y las facetas más sombrías de roles clave como los de Cassie, Maddy y Nate.
Fecha confirmada y los detalles del episodio 8: "In God We Trust"
El capítulo de cierre de este tercer envío de "Euphoria" se alojará en el servidor de HBO Max el próximo domingo 31 de mayo. Esta esperada entrega final llevará por nombre "In God We Trust" y promete amalgamar los cabos sueltos de una temporada caracterizada por los excesos y los giros inesperados.
Las secuencias de anticipación que se dejaron ver en el tráiler exhiben a Rue lidiando con un escenario de extrema desesperación y vulnerabilidad física. La figura central de la ficción se muestra cercada en el epicentro de disputas ligadas al submundo de la delincuencia y bajo intimidaciones mafiosas que aparentan haber sobrepasado cualquier límite de contención. El avance promocional sugiere que las facciones enemistadas iniciarán una disputa abierta que amenaza con desencadenar un desenlace fatal para más de un integrante del elenco.
Por otra parte, el corte de difusión audiovisual ratificó que las vivencias acontecidas durante la anteúltima emisión calaron hondo en la estabilidad psicológica de Cassie y Maddy. En las breves capturas compartidas, las dos jóvenes se muestran en un estado de desolación absoluta, haciendo frente a las secuelas afectivas y fácticas de un suceso desgraciado que modificó de manera drástica el destino de sus vidas cotidianas.
Para finalizar, la atención de la teleaudiencia también se posará sobre los movimientos de Alamo. De acuerdo a las pistas visuales que entregó el resumen de la señal televisiva, este personaje se encuentra alistando los preparativos de logística para dar batalla en lo que promete ser un violento y definitivo cara a cara frente a los efectivos de las fuerzas policiales.
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