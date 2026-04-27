"House of the dragon": HBO Max lanzó el tráiler de la temporada 3 y confirmó su estreno

"Game of Thrones" es de esas series que no pasan de moda y son imposibles de olvidar. En especial, claro, porque HBO y HBO Max siguen apostando por su universo y cada vez existen más historias que se complementan con la original. La primera de ellas fue "House of the Dragon" y luego le siguió "El caballero de los Siete Reinos", la cual fue un éxito rotundo. Es por eso que, ahora, la plataforma vuelve a apostar por "House of the Dragon" con una tercera temporada que acaba de lanzar su tráiler oficial.