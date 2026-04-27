"House of the dragon": HBO Max lanzó el tráiler de la temporada 3 y confirmó su estreno
"Game of Thrones" tuvo su estreno oficial hace 15 años, pero su universo sigue creciendo y ahora lo hará con una nueva edición de "House of the Dragon".
"Game of Thrones" es de esas series que no pasan de moda y son imposibles de olvidar. En especial, claro, porque HBO y HBO Max siguen apostando por su universo y cada vez existen más historias que se complementan con la original. La primera de ellas fue "House of the Dragon" y luego le siguió "El caballero de los Siete Reinos", la cual fue un éxito rotundo. Es por eso que, ahora, la plataforma vuelve a apostar por "House of the Dragon" con una tercera temporada que acaba de lanzar su tráiler oficial.
La precuela de "Game of Thrones" llegará a HBO Max el próximo 21 de junio y se convertirá en la segunda serie sobre este universo en estrenarse este 2026. Sin embargo, en esta ocasión, la historia será mucho más polémica y hasta fantasiosa. Esto es porque las imágenes muestran cómo los miembros de la Casa Targaryen entran en batalla, con mucha acción de dragones ardientes. "Del fuego surge la oscuridad" es el lema que representa esta edición, dando a entender cómo cambiarán las cosas.
Asimismo, hay que destacar que el punto a favor que tiene esta temporada de "House of the Dragon" es que se incluyó la secuencia de la peor batalla en la historia de los Targaryen, la cual originalmente iba a ser de la temporada 2. Esta escena debió ser traspasada a la tercera parte por falta de tiempo ya que la cantidad de episodios de la segunda parte se redujo a ocho cuando originalmente eran 15.
Sinopsis de "House of the Dragon"
Basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, House of The Dragon sigue a la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de "Juego de Tronos". (En otras palabras, unas pocas generaciones antes del nacimiento de Daenerys). Está protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.
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