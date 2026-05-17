A qué hora se estrena el episodio 6 de "Euphoria" en HBO Max y qué esperar

Uno de los grandes fuertes que mantiene la producción es la calidad de su elenco, que para esta entrega vuelve a lucirse. Las figuras principales de la serie se mantienen firmes a la cabeza, reuniendo el talento de actrices y actores de la talla de Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

A este grupo central se le suma el regreso para este episodio de caras muy conocidas por los seguidores del show, como Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

Además, vale recordar que la presente temporada pateó el tablero de la industria incorporando como grandes novedades a estrellas internacionales de la magnitud de Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.

Un fenómeno de culto avalado por la crítica

Detrás de este éxito arrollador que no para de generar conversación en las redes sociales se encuentra la mente de Sam Levinson, quien se encarga de manera integral de la creación, la escritura y la dirección de "Euphoria". Realizada como una producción original de HBO en una alianza estratégica con la prestigiosa compañía A24, la ficción se consolidó firmemente como uno de los títulos más vistos y celebrados en toda la historia de la cadena televisiva.

Este fenómeno cultural no solo se mide en la cantidad de espectadores, sino también en el circuito de premios, donde ya acumula la impresionante cifra de 25 nominaciones al Emmy® y un total de nueve victorias.