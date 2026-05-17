A qué hora se estrena el episodio 6 de "Euphoria" en HBO Max y qué esperar
La tercera temporada de "Euphoria" sigue avanzando y este domingo se estrena un nuevo episodio que deja a los personajes con consecuencias cada vez más altas.
El universo adolescente y dramático que supo conquistar a las audiencias de todo el mundo entra en su etapa más caliente. La tercera temporada de "Euphoria" sigue su curso y, a medida que pasan las semanas, las apuestas y las consecuencias se vuelven cada vez más altas y peligrosas para todo el grupo de personajes.
Los fanáticos ya están contando las horas: el sexto episodio de la aclamada serie original de HBO se estrenará este mismo domingo, emitiéndose en simultáneo por la pantalla del canal y a través de la plataforma de streaming "HBO Max" a partir de las 23:00 hs.
Bajo el título de "Detente y Observa", este nuevo capítulo promete sacudir los cimientos de las tramas principales. Por un lado, la historia nos mostrará a Cassie saboreando por primera vez los beneficios y las mieles del estrellato, una situación que aprovechará para intentar buscar un acercamiento definitivo con Nate.
En paralelo, el plano laboral e íntimo sumará conflictos: el vínculo profesional que mantenían Maddy y Alamo empezará a tambalear fuertemente, mientras que la peligrosa tensión entre los capos del crimen organizado de la zona alcanzará un nivel completamente crítico que amenaza con desatar el caos.
Uno de los grandes fuertes que mantiene la producción es la calidad de su elenco, que para esta entrega vuelve a lucirse. Las figuras principales de la serie se mantienen firmes a la cabeza, reuniendo el talento de actrices y actores de la talla de Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.
A este grupo central se le suma el regreso para este episodio de caras muy conocidas por los seguidores del show, como Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.
Además, vale recordar que la presente temporada pateó el tablero de la industria incorporando como grandes novedades a estrellas internacionales de la magnitud de Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.
Un fenómeno de culto avalado por la crítica
Detrás de este éxito arrollador que no para de generar conversación en las redes sociales se encuentra la mente de Sam Levinson, quien se encarga de manera integral de la creación, la escritura y la dirección de "Euphoria". Realizada como una producción original de HBO en una alianza estratégica con la prestigiosa compañía A24, la ficción se consolidó firmemente como uno de los títulos más vistos y celebrados en toda la historia de la cadena televisiva.
Este fenómeno cultural no solo se mide en la cantidad de espectadores, sino también en el circuito de premios, donde ya acumula la impresionante cifra de 25 nominaciones al Emmy® y un total de nueve victorias.
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