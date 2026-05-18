"Margarita" estrenó 5 nuevos episodios en HBO Max: cuánto falta para el final
La serie de Cris Morena, que funciona como spin off de "Floricienta", es un éxito rotundo en HBO Max. Conocé cuándo llegará el final.
Con el estreno de la serie "Margarita", Cris Morena no solo hizo un regalo para quienes crecieron con "Floricienta", sino que también pensó en las nuevas infancias que no conocían este tipo de producciones llenas de magia, amor y energía. Es por eso que el estreno de este spin off de la historia protagonizada por Florencia Bertotti se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial y, en la actualidad, sigue siendo de las historias más vistas y respetadas de HBO Max.
Tal es así que el estreno de la segunda temporada de "Margarita" fue un nuevo furor. La serie regresó a HBO Max el pasado 4 de mayo con sus primeros cinco episodios y sorprendió a los espectadores por el cambio total en la historia. Sin embargo, así como sucedió en la primera parte, todavía faltan muchos capítulos por lanzar. Lo cierto es que el servicio on demand comenzó a usar la técnica de estrenar cinco partes por semana, por lo que cada lunes, la tira regresa con su continuación.
Es decir que este 18 de mayo llegaron a la plataforma cinco nuevos capítulos llegando así a un total de 15 episodios publicados para ver de la nueva temporada. Aún así hay que destacar que todavía falta para el final y que todavía quedan muchos episodios por estrenarse.
Cuántos episodios faltan para el final de Margarita y cuándo estrenan
Si bien por ahora no hay confirmación oficial, se especula que la segunda parte de "Margarita" también tendrá 40 capítulos, así como sucedió con la primera temporada. Es por eso que todavía quedan 25 episodios por estrenarse.
Episodios 16 al 20: estrenan el 25 de mayo
Episodios 21 al 25: estrenan el 1 de junio
Episodios 26 al 30: estrenan el 8 de junio
Episodios 31 al 35: estrenan el 15 de junio
Episodios 36 al 40: estrenan el 22 de junio llegando al final
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