"Margarita" estrenó 5 nuevos episodios en HBO Max: cuánto falta para el final

Con el estreno de la serie "Margarita", Cris Morena no solo hizo un regalo para quienes crecieron con "Floricienta", sino que también pensó en las nuevas infancias que no conocían este tipo de producciones llenas de magia, amor y energía. Es por eso que el estreno de este spin off de la historia protagonizada por Florencia Bertotti se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial y, en la actualidad, sigue siendo de las historias más vistas y respetadas de HBO Max.