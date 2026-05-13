"The big bang Theory": primer tráiler y fecha de estreno del spin off

El equipo actoral está encabezado por Kevin Sussman, quien regresa a su icónico papel de Stuart. Lo acompañan Lauren Lapkus como Denise, el genial Brian Posehn en la piel de Bert y John Ross Bowie encarnando nuevamente al insoportable pero divertido Barry Kripke.

Es evidente que "Stuart No Consigue Salvar el Universo" decidió alejarse del tono de serie familiar que tuvo la precuela "Young Sheldon". Acá la apuesta es por una "gamberrada" de ciencia ficción, cargada de referencias a la cultura geek y con un ritmo que muchos ya comparan con el estilo de la serie animada "Rick y Morty".

La cuenta regresiva ya empezó: el estreno está fijado para el próximo 23 de julio en HBO Max. En menos de dos meses, sabremos si Stuart es capaz de sostener el legado de una franquicia que, seis años después de su final, sigue acumulando millones de fanáticos en todo el mundo.