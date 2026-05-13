"The big bang Theory": primer tráiler y fecha de estreno del spin off
El universo de Sheldon Cooper cambia por completo con el estreno del tráiler del spin off. Conocé todos los detalles y cuándo se podrá ver.
Después de años de rumores y especulaciones sobre cómo continuaría el universo de una de las comedias más exitosas de la historia, Warner Bros. finalmente soltó la bomba. Hace apenas un rato se conoció el primer tráiler de "Stuart No Consigue Salvar el Universo" ("Stuart Fails to Save the Universe"), el esperadísimo spin-off de "The Big Bang Theory" que promete romper con todas las estructuras que conocíamos de la serie original.
Lejos del formato clásico de sitcom de living y risas grabadas, esta nueva apuesta de HBO Max se perfila como una aventura de ciencia ficción desatada. La producción no escatimó en gastos y se nota a leguas que han invertido millones para lograr una estética de superproducción que poco tiene que ver con la tienda de cómics que visitaban Sheldon y Leonard.
La trama pone en el centro de la escena a Stuart Bloom, el eterno secundario con mala suerte, quien esta vez mete la pata a niveles cósmicos. Según la sinopsis oficial compartida por la plataforma: "Stuart Bloom, tiene la tarea de restaurar la realidad tras romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart contará con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico (así como un dolor de muelas integral) Barry Kripke. Por el camino, se encontrarán con versiones de universos alternativos de los personajes que hemos llegado a conocer y amar de The Big Bang Theory".
Aunque todavía no hay pistas claras sobre qué versiones alternativas de los protagonistas originales aparecerán, la premisa de ver a Stuart intentando (y fallando) salvar la realidad a través de distintas dimensiones es, cuanto menos, intrigante.
El equipo actoral está encabezado por Kevin Sussman, quien regresa a su icónico papel de Stuart. Lo acompañan Lauren Lapkus como Denise, el genial Brian Posehn en la piel de Bert y John Ross Bowie encarnando nuevamente al insoportable pero divertido Barry Kripke.
Es evidente que "Stuart No Consigue Salvar el Universo" decidió alejarse del tono de serie familiar que tuvo la precuela "Young Sheldon". Acá la apuesta es por una "gamberrada" de ciencia ficción, cargada de referencias a la cultura geek y con un ritmo que muchos ya comparan con el estilo de la serie animada "Rick y Morty".
La cuenta regresiva ya empezó: el estreno está fijado para el próximo 23 de julio en HBO Max. En menos de dos meses, sabremos si Stuart es capaz de sostener el legado de una franquicia que, seis años después de su final, sigue acumulando millones de fanáticos en todo el mundo.
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