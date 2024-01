"True Detective: tierra nocturna": el elenco de la serie de HBO Max presentó la nueva temporada

+ Los detalles más importantes de la conferencia de prensa de "True Detective":

La primera en comenzar a hablar sobre los nuevos episodios fue Jodie Foster, quien confesó: "estamos todas muy emocionadas de trabajar con más mujeres. Cuando yo crecía en este mundillo, no había tantas mujeres, pero ahora ya lo conseguimos". Y, además, continuó: "yo crecí creyendo que no podría ser una directora de cine porque no veía directoras mujeres, pero luego llegó mi mamá y me dijo: ´tienes que escribir, que nadie te diga que no puedes hacerlo´". Asimismo la actriz se mostró muy agradecida con la oportunidad que le brinda HBO: "nos alegra que HBO esté a la vanguardia y tenga el interés por impulsar nuevas voces y nuevos talentos", fueron sus palabras exactas.

talentos true detective.jpg Los talentos en la conferencia de prensa de "True Detective". Foto: (HBO Max)

Luego de esto, ambas actrices y la showrunner de la tira de HBO Max revelaron cómo definirían la esencia de la historia. "Hay tres cosas que definen a True Detective, la primera son dos personajes principales tratando de resolver un crimen pero sin comprender que están intentando comprender sus propias almas y secretos", comenzó Isa López y continuó: "Y, por otro lado, el lugar en donde lo hacen. Encontrar al elenco correcto es lo que esa primera temporada hizo tan bien. Pero el gran desafío es encontrar a los actores correctos para darle vida y la química entre ellos, que cuando los ves juntos realmente te den ganas de ver la serie. Que Jodie tuviese ganas de revisitar el rol de un detective y encontrar quién podría apropiarse de eso, y convertirlo en True Detective. Y fue Kali Reis quien lo consiguió".

Por su parte, Foster destacó: "Cuando hice El silencio de los inocentes, sentí que tenía cierta comprensión de que las historias son solo la excusa para que los personajes contaran su verdadera historia. La razón de por qué encuentran al culpable es porque se sumergen en la trama y es lo que hacen los personajes de True Detective". También afirmó: "Creo que no me sentía tan emocionada con un proyecto desde El silencio de los inocentes, hasta que llegó True Detective. No quiero decir que las cosas pasaron por casualidad porque no fue así, pero hubo muchas revelaciones mientras filmábamos esta serie y creo que es una de mis experiencias más enriquecedoras como actriz".

jodie foster.jpg Jodie Foster en la conferencia de prensa de "True Detective". Foto: (HBO Max)

En cuanto a Kali Reis, ella dijo durante la conferencia de prensa: "Soy una fanática de la saga de True Detective, me encanta esta dinámica de dos detectives completamente diferentes en donde uno es más un detective y el otro está algo lulú, pero que funciona. Quizá no funcionaría en una amistad, pero funciona... es una mala relación que funciona. Como ya dijeron, la historia es genial pero tenés estos dos personajes que tienen que poner sus vidas a un costado para resolver el caso pero -al mismo tiempo- no pueden hacerlo y se sumergen al cien por ciento".

kali reis.jpg Kali Reis en la conferencia de prensa de "Tierra Nocturna". Foto: (HBO Max)

A su vez, dentro de sus revelaciones sobre lo que ven de la nueva temporada de la serie de HBO Max, los talentos presentes en la conferencia de prensa también revelaron detalles acerca de sus personajes. "Soy alguien que ama el drama y me gusta ir a la parte más oscura del alma. Para mí es divertido", espetó Jodie Foster y añadió: "Tiene algo refrescante, hermoso y universal, al ver la experiencia indígena como una experiencia universal, realmente se ven todos los aspectos de la vida indígena, la historia generacional que viven los indígenas en esa zona".

"Amo a este personaje, porque es honesta. Esto significa que la mayoría del tiempo también es una estúpida y es inconsciente de sus propias motivaciones. No sabe cómo afecta a la gente y piensa que ciertas cosas son divertidas, pero no lo son. La amo, porque ella también tiene mucho amor en su corazón y, de cierta manera, realmente se preocupa de algunas personas. Pero el mundo ha cambiado en maneras que ella no entiende. La parte más interesante de este papel ha sido acompañar a Evangeline Navarro. El de Navarro fue realmente un apoyo para Liz Danvers", cerró Foster sobre su personaje.

isa lópez.jpg Isa López. Foto: (HBO Max)

Tras esto, Kali Reis dio su perspectiva sobre los personajes hablando de la "impredictibilidad de la trama y de sus personajes" ya que destacó que "nunca sabes qué pasará. Los personajes toman distintas personalidades, y es interesante. Es atractivo cómo se van presentando las cosas". Pero, más allá de mencionar estos detalles sobre los papeles que les tocaron interpretar, quien brindó más detalles sobre la serie fue Isa López, quien afirmó:

“Esta serie es mexicana está hecha en inglés, pero esto es una serie mexicana, el sonido, la imagen, los diálogos todo está cuidado por una mexicana. Podemos irnos del país vivir en otra parte del mundo, pero lo que un mexicano vive y experimenta, sobre todo en la ciudad de México, eso no se puede negar”.

"True Detective" regresa a HBO Max a partir de este domingo. Este 14 de enero se estrenará el primer episodio mientras que los domingos subsiguientes se lanzarán los próximos. Luego del éxito de las primeras tres temporadas y de haber sido revivida tras una cancelación por parte de la productora, esta historia regresa y recargada.