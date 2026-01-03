Hernán Drago planeaba un mega festejo por sus 50 años: ¿por qué lo suspendió a último momento?

El pasado 17 de mayo, Hernán Drago cumplió 50 años y todo indicaba que iba a celebrarlo como lo había soñado durante mucho tiempo. Según relató, desde hacía varios años ya imaginaba un festejo especial que incluyera viajes, amigos y paisajes que lo conectan con su esencia. Sin embargo, algo cambió sobre la hora. “Fue extraño lo que me pasó. Cuando tenía 47 o 48, empecé a soñar cómo iba a festejar los 50. Dije: ´Me voy a ir de viaje, voy a llevar a mis amigos, voy a hacer esto, me voy a ir al sur, que es mi lugar en el mundo´. ¿Sabés qué hice? Suspendí dos laburos y me quedé todo el día en pijama en mi casa. Ese fue mi festejo de los 50: solo en casa, con mis hijos”, contó, sorprendiendo con la simpleza de su elección.