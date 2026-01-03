Hernán Drago planeaba un mega festejo por sus 50 años: ¿por qué lo suspendió a último momento?
El modelo y conductor atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional y, aunque soñaba con celebrar a lo grande el cambio de década, decidió frenar todo y optar por una celebración íntima e inesperada.
Hernán Drago no oculta que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Con una agenda laboral cargada, múltiples proyectos en marcha y una estabilidad personal que él mismo define como plena, el modelo y conductor había imaginado durante años un festejo especial para recibir sus 50. Sin embargo, cuando llegó el momento, tomó una decisión que sorprendió incluso a su entorno más cercano: cancelar a último momento la celebración que tenía en mente y cambiarla por un plan completamente opuesto.
Padre de Luka y Lola, soltero y enfocado en disfrutar el presente, Drago aseguró que hoy se siente incluso más activo laboralmente que cuando tenía 20 años. “Estoy en un gran momento laboral y personal también. Con todas las peripecias de la vida, me considero un tipo feliz, que siempre está en un buen momento porque entiendo las realidades que hay del otro lado. A pesar de los golpes duros que te puede dar la vida, laboralmente estoy en un momento pleno. Trabajo hace 35 años y laburé sin parar 30 años de mi vida para tener la agenda laboral que tengo hoy”, expresó en diálogo con la revista Pronto, dejando en claro que el presente lo encuentra agradecido y en equilibrio.
El pasado 17 de mayo, Hernán Drago cumplió 50 años y todo indicaba que iba a celebrarlo como lo había soñado durante mucho tiempo. Según relató, desde hacía varios años ya imaginaba un festejo especial que incluyera viajes, amigos y paisajes que lo conectan con su esencia. Sin embargo, algo cambió sobre la hora. “Fue extraño lo que me pasó. Cuando tenía 47 o 48, empecé a soñar cómo iba a festejar los 50. Dije: ´Me voy a ir de viaje, voy a llevar a mis amigos, voy a hacer esto, me voy a ir al sur, que es mi lugar en el mundo´. ¿Sabés qué hice? Suspendí dos laburos y me quedé todo el día en pijama en mi casa. Ese fue mi festejo de los 50: solo en casa, con mis hijos”, contó, sorprendiendo con la simpleza de su elección.
Lejos de tratarse de una decisión impulsiva o negativa, Drago explicó que el cambio de planes tuvo un fuerte componente emocional y personal. “Porque fue un gran regalo para mí. No estaba para subirme a ningún avión y yo vivo arriba de los aviones todos los fines de semana. En la semana a veces también vivo en la ruta. Dije: ´No, no. Yo hoy, para mí, me quiero quedar en casa tranquilo´. Tal vez los 50 fueron la excusa porque si me quiero tomar un vuelo e irme al sur, lo suelo hacer mucho durante el año”, reflexionó. Así, el modelo dejó en claro que, más allá de los festejos grandilocuentes, eligió priorizar el descanso, la calma y el tiempo compartido con sus hijos como la mejor manera de celebrar una nueva etapa de su vida.
