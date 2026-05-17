Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron que esperan su segundo hijo: "Se agranda la comunidad"

Además, compartió una divertida situación familiar vinculada a la reacción de su hija mayor ante la noticia. “BabyAri es oficialmente hermana mayor y está muy ansiosa preguntándome cuántas veces tiene que dormir para que nazca”, contó entre risas.

Qué dijeron en LAM sobre el embarazo de Stephanie Demner y Guido Pella

Según informó Pepe Ochoa en el programa LAM, Stephanie ya habría superado los tres meses y medio de gestación, una etapa que la pareja eligió atravesar con discreción antes de hacerlo público.

El panelista también aseguró que la llegada de un segundo hijo era un deseo compartido desde hacía tiempo por ambos. “La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio”, comentó durante el ciclo.

Además, trascendió que la pareja ya conoce el sexo del bebé, aunque por el momento decidió mantener esa información en privado y esperar para anunciarla oficialmente.