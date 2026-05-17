Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron que esperan su segundo hijo: "Se agranda la comunidad"
La noticia fue anunciada a través de las redes sociales con una tierna postal familiar y mensajes cargados de felicidad.
Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada y espera su segundo hijo junto al extenista Guido Pella. La influencer compartió la feliz noticia con una publicación familiar en redes sociales donde también aparece su hija, Arianna, protagonista absoluta del emocionante momento.
La confirmación llegó mediante una imagen íntima y cargada de ternura: Guido posa junto a Stephanie apoyando una mano sobre la panza, mientras ella sostiene a la pequeña Arianna y muestra una ecografía que termina de confirmar la llegada de un nuevo integrante a la familia.
Junto a la publicación, la influencer dejó un mensaje breve pero contundente para compartir el momento con sus seguidores: “Se agranda la comunidad”, escribió, dejando ver la felicidad que atraviesan como familia.
Más tarde, en sus historias de Instagram, Stephanie volvió a referirse al embarazo y expresó toda su emoción: “Estamos demasiado felices de poder compartirles este notición”.
Además, compartió una divertida situación familiar vinculada a la reacción de su hija mayor ante la noticia. “BabyAri es oficialmente hermana mayor y está muy ansiosa preguntándome cuántas veces tiene que dormir para que nazca”, contó entre risas.
Qué dijeron en LAM sobre el embarazo de Stephanie Demner y Guido Pella
Según informó Pepe Ochoa en el programa LAM, Stephanie ya habría superado los tres meses y medio de gestación, una etapa que la pareja eligió atravesar con discreción antes de hacerlo público.
El panelista también aseguró que la llegada de un segundo hijo era un deseo compartido desde hacía tiempo por ambos. “La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio”, comentó durante el ciclo.
Además, trascendió que la pareja ya conoce el sexo del bebé, aunque por el momento decidió mantener esa información en privado y esperar para anunciarla oficialmente.
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