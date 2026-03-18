Histórico jurado de MasterChef Argentina confirmó que esta es su última edición: "Un paso al costado"

donato de santis

Tras sus palabras, también dedicó un sentido agradecimiento a sus compañeros de jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, destacando el vínculo construido a lo largo de los años: “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”. Luego, sumó elogios hacia la conductora: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.