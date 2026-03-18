Histórico jurado de MasterChef Argentina confirmó que esta es su última edición: "Un paso al costado"
El icónico chef aprovechó la final del reality culinario y anunció que decidió alejarse tras más de una década como jurado en Telefe.
La gran final de MasterChef Celebrity 2025/26 tuvo un momento inesperado que cambió el clima en el estudio. En medio de la definición entre los finalistas, Donato de Santis sorprendió a todos al interrumpir la dinámica habitual para hacer un anuncio personal.
El reconocido chef le pidió unos minutos a Wanda Nara y, frente a la mirada atenta de Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, comunicó una decisión que nadie esperaba en ese contexto.
“Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, expresó, dirigiéndose tanto al público de Telefe como a quienes estaban en el estudio.
Tras sus palabras, también dedicó un sentido agradecimiento a sus compañeros de jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, destacando el vínculo construido a lo largo de los años: “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”. Luego, sumó elogios hacia la conductora: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.
En un discurso cargado de emoción, De Santis no dejó afuera a quienes formaron parte del ciclo en todas sus ediciones: “Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó”.
La reacción no tardó en llegar: Betular, Martitegui y Wanda se mostraron visiblemente conmovidos y lo abrazaron en pleno estudio. Después de ese momento, la competencia continuó con la definición entre los finalistas, en una noche que también quedó marcada por la despedida de uno de los históricos del programa.
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