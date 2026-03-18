A qué hora dan hoy miércoles la final de MasterChef Celebrity y cuándo se define

Cómo será la final de MasterChef Celebrity

A diferencia de las galas de eliminación tradicionales, la producción y el jurado —integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— decidieron desdoblar la definición para darle a los finalistas el tiempo y la relevancia que merecen:

Miércoles 18 (Hoy): Los dos finalistas se enfrentarán al último y más exigente desafío culinario. Deberán diseñar y ejecutar un menú de pasos completo que refleje su identidad y evolución en el certamen.

Los dos finalistas se enfrentarán al último y más exigente desafío culinario. Deberán diseñar y ejecutar un menú de pasos completo que refleje su identidad y evolución en el certamen. Jueves 19 (Mañana): Se llevará a cabo la lectura del veredicto final. En una gala cargada de emoción y con la presencia de todos los exconcursantes de la temporada, se conocerá quién se queda con el título de campeón.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.