A qué hora dan hoy miércoles la final de MasterChef Celebrity y cuándo se define
Ian Lucas y La Reini son los grandes finalistas del reality culinario de Telefe, que empieza a definirse desde este miércoles.
La espera terminó y la cocina más famosa del país llega a su instancia definitiva, ya que este miércoles 18 de marzo, a partir de las 21.30 horas, Telefe pone en marcha la primera parte de la Gran Final de MasterChef Celebrity.
Tras meses de competencia, desafíos extremos y platos inolvidables, solo dos participantes quedan en carrera por el trofeo y el premio de 50 millones de pesos. Así quedó definido luego de la impactante semifinal, que tuvo a Ian Lucas, Sofía "La Reini" Gonet, Turco Husaín y Maxi López compitiendo entre los cuatro mejores.
Luego de una semifinal para el infarto el pasado martes, donde el cordero en croute fue el verdugo de dos grandes aspirantes, los finalistas que hoy visten la chaqueta blanca con orgullo son: Ian Lucas y "La Reini".
Bajo la conducción de Wanda Nara, la noche de este miércoles promete ser una demostración de técnica, velocidad y templanza. El mercado estará abierto por última vez y la presión de las hornallas nunca fue tan alta. ¿Quién logrará convencer al paladar del jurado más exigente de la televisión argentina?
Cómo será la final de MasterChef Celebrity
A diferencia de las galas de eliminación tradicionales, la producción y el jurado —integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— decidieron desdoblar la definición para darle a los finalistas el tiempo y la relevancia que merecen:
- Miércoles 18 (Hoy): Los dos finalistas se enfrentarán al último y más exigente desafío culinario. Deberán diseñar y ejecutar un menú de pasos completo que refleje su identidad y evolución en el certamen.
- Jueves 19 (Mañana): Se llevará a cabo la lectura del veredicto final. En una gala cargada de emoción y con la presencia de todos los exconcursantes de la temporada, se conocerá quién se queda con el título de campeón.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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