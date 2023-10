Hollywood: Michael Caine se retiró de la actuación a los 90 años

La última película en qué estuvo fue The Great Escaper se estrenó el 6 de octubre en el Reino Unido y narra la historia real de Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Sobre la importancia del papel que le tocó, el actor reflexionó: "Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años, o quizá de 85. No serán roles protagónicos, no hay protagonistas de 90 años, hay chicos jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme".