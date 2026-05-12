Homer el Mero Mero anuncia su show más ambicioso y llega por primera vez al Malvinas Argentinas
El referente del rap vuelve a Buenos Aires acompañado por una orquesta sinfónica y en medio de una nueva etapa marcada por la evolución artística.
Después de un tiempo de introspección, cambios personales y una fuerte reconstrucción artística, Homer el Mero Mero confirmó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores: su regreso a la Ciudad de Buenos Aires con el show más grande de su carrera hasta el momento.
El artista se presentará el próximo 17 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, en una noche especial que marcará su debut en ese escenario y que llegará con una propuesta completamente renovada: por primera vez estará acompañado por una orquesta sinfónica, llevando su universo musical a una dimensión inédita.
La presentación forma parte de Resurrección Tour, una gira internacional con más de 40 fechas entre Latinoamérica y Europa, con la que Homer viene reafirmando una nueva etapa en su carrera. Más que una serie de conciertos, el tour aparece como una declaración artística atravesada por la transformación, la resiliencia y la conexión con su historia.
Con diez años de trayectoria dentro del rap argentino, el artista prepara un recorrido por distintas etapas de su carrera, mezclando sus lanzamientos más recientes con aquellas canciones que se convirtieron en himnos para toda una generación dentro de la escena urbana.
La gira comenzó en marzo con presentaciones en distintas ciudades del país y luego continuó por Paraguay y Uruguay. En las próximas semanas, Homer seguirá llevando su música por provincias argentinas y luego cruzará fronteras con shows confirmados en países como México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y España.
El show en Buenos Aires promete convertirse en uno de los momentos más importantes de este nuevo capítulo: una noche atravesada por la emoción, la potencia escénica y el reencuentro entre el artista y un público que esperaba su vuelta.
Las entradas estarán disponibles en venta general desde el martes 12 de mayo a las 15:00 a través de All Access.
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