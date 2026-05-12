Homer el Mero Mero anuncia su show más ambicioso y llega por primera vez al Malvinas Argentinas

La gira comenzó en marzo con presentaciones en distintas ciudades del país y luego continuó por Paraguay y Uruguay. En las próximas semanas, Homer seguirá llevando su música por provincias argentinas y luego cruzará fronteras con shows confirmados en países como México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y España.

El show en Buenos Aires promete convertirse en uno de los momentos más importantes de este nuevo capítulo: una noche atravesada por la emoción, la potencia escénica y el reencuentro entre el artista y un público que esperaba su vuelta.

Las entradas estarán disponibles en venta general desde el martes 12 de mayo a las 15:00 a través de All Access.