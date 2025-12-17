Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a OLGA: "Nada que ver con mi escándalo"
El conductor anunció su renuncia en vivo, aseguró que fue una decisión personal y negó que esté vinculada al conflicto mediático con Sofía Gonet.
En medio de una fuerte repercusión mediática por el conflicto con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato sorprendió este lunes al anunciar en vivo su salida de Sería Increíble, el programa que integra la grilla de Olga, una decisión que comunicó al aire y que generó impacto tanto entre sus compañeros como en la audiencia del streaming, apenas cuatro días después de que estallara el escándalo que lo tuvo como protagonista.
Visiblemente emocionado, el integrante del ciclo explicó los términos de su desvinculación y dejó una reflexión que no pasó inadvertida: “Yo me voy arriba, con el mejor de los recuerdos. Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí”, expresó, al intentar bajar la tensión en un contexto cargado de versiones y especulaciones.
Lejos de un cierre abrupto, Pettinato buscó transmitir un mensaje de continuidad y buenos deseos hacia el equipo y el proyecto, y agregó otra frase que conmovió al estudio: “Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, dijo, mientras sus compañeros lo escuchaban con gestos de tristeza y sorpresa.
En ese clima, Homero se tomó unos minutos para destacar la importancia que tuvo el programa en su recorrido personal y profesional, y remarcó que la determinación fue exclusivamente suya: “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó, despejando dudas sobre posibles presiones internas.
Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato detalló los motivos que lo llevaron a dar este paso y buscó despegar su renuncia del conflicto mediático que se generó en los últimos días: “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco […] No tiene nada que ver con mi escándalo”, sostuvo, en referencia a nuevas propuestas dentro del canal de streaming y a una reorganización de su agenda, mientras el caso con La Reini continúa generando repercusiones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.
