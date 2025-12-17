Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a OLGA: "Nada que ver con mi escándalo"

En ese clima, Homero se tomó unos minutos para destacar la importancia que tuvo el programa en su recorrido personal y profesional, y remarcó que la determinación fue exclusivamente suya: “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó, despejando dudas sobre posibles presiones internas.

Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato detalló los motivos que lo llevaron a dar este paso y buscó despegar su renuncia del conflicto mediático que se generó en los últimos días: “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco […] No tiene nada que ver con mi escándalo”, sostuvo, en referencia a nuevas propuestas dentro del canal de streaming y a una reorganización de su agenda, mientras el caso con La Reini continúa generando repercusiones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.