A qué hora son hoy domingo los Martín Fierro de Streaming 2025
Esta celebración impulsada por APTRA reconoce lo mejor del año en el streaming incluyendo conducciones y programas especiales. Los detalles.
Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.
Se trata de una noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.
La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves.
A qué hora comienzan los Martín Fierro de Streaming 2025
La gala se transmite en vivo a partir desde las 21 horas por las plataformas de Olga y Telefe, reuniendo a los máximos referentes del universo del streaming y el entretenimiento digital.
La cobertura del evento comenzará mucho antes de la gala de premiación, con una programación especial en las plataformas.
18.30 h: El canal OLGA iniciará la transmisión con una previa especial enfocada en la alfombra roja, conducida por el Pollo Álvarez.
19.30 h: Dará comienzo oficial a la alfombra roja. La cobertura estará a cargo de tres duplas de conductores que aportarán su estilo y energía a esta etapa previa al show principal:
Nacho Elizalde y Luli González
Marti Benza y Gastón Edul
La Reini y Tefi Russo
Quiénes son los nominados a los Martín Fierro del streaming
Mejor programa federal
- Para el Universo (Universo TV- Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)
- Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)
- Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)
Mejor producción integral
- Olga
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi Live
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga)
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de Música (Luzu TV)
- Un poco de ruido
- FM Luzu (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
- Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
- Patria y Familia (Luzu TV)
- Los Del Turco (La Canchita TV)
- El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
- Segurola y Habana (Futurock)
- Paraíso Fiscal (Olga)
- La Mañana (Infobae)
- Circo Freak (Gelatina)
- Tiempo Libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi Live)
- Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
- Ángel responde (Bondi Live)
- El Ejército de la mañana (Bondi Live)
- Resu en Vivo (Resumido)
- Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública)
Deportivo
- 412 (412)
- Cuidemos el fútbol (AZZ)
- Gol gana (Olga)
- No se pudo (Vorterix)
- Visitantes (Carnaval)
- Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
- Tapados de laburo (Olga)
- Se fue larga (Luzu TV)
- Dopaminas (Vorterix)
- Sumergidas en data (La Casa Streaming)
- Había que decirlo (El Trece Prende)
- Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
- La Cruda (Olga)
- banquete (Olga)
- Así somos (Luzu TV)
- Esto es cine (Blender)
- El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
- Los no talentos (Luzu TV)
- Mi primo es así (Olga)
- Xtream master (Luzu TV)
- Bang Bang (Gelatina)
- Reporte minoritario (Vorterix)
- Negocios son negocios (Mundo dinero)
- Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
- Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
- Soñé que volaba (Olga)
- Edición Especial (Luzu TV)
- Que olor (Gelatina)
- 5 minutos más (Vorterix)
Columnista
- Paulo Kablan (Olga)
- Rolando Barbano (Olga)
- Iván Schargrodsky (Blender)
- Emiliano Goggia (Gelatina)
- Naty Maldini (Futurock)
- Seba De Caro (Gelatina)
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González (Olga)
- Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
- Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital)
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi Live)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
- Gastón Edul (Olga)
- Octavio Gencarelli (Gelatina)
- Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento Revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV)
- Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
- Migue Granados (Olga)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!)
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneiza
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Interés general
- Nadie Dice Nada (Luzu TV)
- Paren la Mano (Vorterix)
- Hay Algo Ahí (Blender)
- Furia Bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
- Guille Aquino (Blender)
- Nachito Saralegui (Vorterix)
- Palao Khe (Olga)
- El Trinche (Luzu TV)
- Martín Garabal (Luzu TV)
- Rober Galati (Vorterix)
- Leo Greco (Canal 22 Streaming)
Figura humorística femenina
- Noe Custodio (Olga & Gelatina)
- Momi Giardina (Luzu TV)
- Anita Espósito (Luzu TV)
- Charo López (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Malena Guinzburg (Vorterix)
Co-conducción masculina
- Juan Ruffo (Blender)
- Germán Beder (Vorterix)
- Damián Betular (Olga)
- Marcos Aramburu (Gelatina)
- Santi Talledo (Luzu TV)
- Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)
Conducción femenina
- Nati Jota (Olga)
- Malena Pichot (Futurock)
- Paula Chaves (Olga)
- Vicky Garabal (Luzu TV)
- La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)
- Sofi Martínez (Streams Telefe)
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez (Vorterix)
- Tomás Rebord (Blender)
- Migue Granados (Olga)
- Nicolás Occhiato (Luzu TV)
- Ángel de Brito (Bondi Live)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
