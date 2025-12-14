MinutoUno

A qué hora son hoy domingo los Martín Fierro de Streaming 2025

Espectáculos

Esta celebración impulsada por APTRA reconoce lo mejor del año en el streaming incluyendo conducciones y programas especiales. Los detalles.

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.

Se trata de una noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.

La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves.

A qué hora comienzan los Martín Fierro de Streaming 2025

La gala se transmite en vivo a partir desde las 21 horas por las plataformas de Olga y Telefe, reuniendo a los máximos referentes del universo del streaming y el entretenimiento digital.

La cobertura del evento comenzará mucho antes de la gala de premiación, con una programación especial en las plataformas.

  • 18.30 h: El canal OLGA iniciará la transmisión con una previa especial enfocada en la alfombra roja, conducida por el Pollo Álvarez.

  • 19.30 h: Dará comienzo oficial a la alfombra roja. La cobertura estará a cargo de tres duplas de conductores que aportarán su estilo y energía a esta etapa previa al show principal:

    • Nacho Elizalde y Luli González

    • Marti Benza y Gastón Edul

    • La Reini y Tefi Russo

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro del streaming

Mejor programa federal

  • Para el Universo (Universo TV- Córdoba)
  • Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)
  • Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)
  • Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)

Mejor producción integral

  • Olga
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi Live

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes (Olga)
  • Un día rosarino (Olga)
  • 2° aniversario (Olga)
  • Tini (La Casa Streaming)
  • Gelatón (Gelatina)
  • El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de Música (Luzu TV)
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu (Luzu TV)
  • Soundtrash (Blender)
  • Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
  • Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

  • Patria y Familia (Luzu TV)
  • Los Del Turco (La Canchita TV)
  • El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

  • Segurola y Habana (Futurock)
  • Paraíso Fiscal (Olga)
  • La Mañana (Infobae)
  • Circo Freak (Gelatina)
  • Tiempo Libre (La Casa Streaming)
  • Tremenda mañana (Bondi Live)
  • Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

  • Ángel responde (Bondi Live)
  • El Ejército de la mañana (Bondi Live)
  • Resu en Vivo (Resumido)
  • Desayuno intermitente (Blender)
  • Ya fue todo (Jotax)
  • Elijo creer (Gelatina)
  • La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

  • 412 (412)
  • Cuidemos el fútbol (AZZ)
  • Gol gana (Olga)
  • No se pudo (Vorterix)
  • Visitantes (Carnaval)
  • Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

  • Tapados de laburo (Olga)
  • Se fue larga (Luzu TV)
  • Dopaminas (Vorterix)
  • Sumergidas en data (La Casa Streaming)
  • Había que decirlo (El Trece Prende)
  • Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

  • La Cruda (Olga)
  • banquete (Olga)
  • Así somos (Luzu TV)
  • Esto es cine (Blender)
  • El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

  • Los no talentos (Luzu TV)
  • Mi primo es así (Olga)
  • Xtream master (Luzu TV)
  • Bang Bang (Gelatina)
  • Reporte minoritario (Vorterix)
  • Negocios son negocios (Mundo dinero)
  • Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
  • Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

  • Soñé que volaba (Olga)
  • Edición Especial (Luzu TV)
  • Que olor (Gelatina)
  • 5 minutos más (Vorterix)

Columnista

  • Paulo Kablan (Olga)
  • Rolando Barbano (Olga)
  • Iván Schargrodsky (Blender)
  • Emiliano Goggia (Gelatina)
  • Naty Maldini (Futurock)
  • Seba De Caro (Gelatina)

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González (Olga)
  • Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
  • Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
  • Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky (Cenital)
  • Luciana Geuna (Olga)
  • Flor Halfon (Gelatina)
  • Esteban Trebucq (Bondi Live)
  • Carolina Amoroso (Infobae)
  • Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

  • Gastón Edul (Olga)
  • Octavio Gencarelli (Gelatina)
  • Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento Revelación

  • Tomás Limansky (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Ángela Torres (Luzu TV)
  • Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
  • Luli González (Olga)
  • Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

  • Migue Granados (Olga)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
  • Julia Mengolini (Futurock)
  • Juan Pablo Varsky (Clank!)
  • Andrés Duka (Carnaval)
  • Mili Hadad (Infobae)

Streamer

  • Martín Cirio
  • La Cobra
  • Davoo Xeneiza
  • Spreen
  • Mernosketti
  • Coker
  • Juli Manzotti

Interés general

  • Nadie Dice Nada (Luzu TV)
  • Paren la Mano (Vorterix)
  • Hay Algo Ahí (Blender)
  • Furia Bebé (Futurock)
  • TDT (Olga)
  • Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

  • Guille Aquino (Blender)
  • Nachito Saralegui (Vorterix)
  • Palao Khe (Olga)
  • El Trinche (Luzu TV)
  • Martín Garabal (Luzu TV)
  • Rober Galati (Vorterix)
  • Leo Greco (Canal 22 Streaming)

Figura humorística femenina

  • Noe Custodio (Olga & Gelatina)
  • Momi Giardina (Luzu TV)
  • Anita Espósito (Luzu TV)
  • Charo López (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Malena Guinzburg (Vorterix)

Co-conducción masculina

  • Juan Ruffo (Blender)
  • Germán Beder (Vorterix)
  • Damián Betular (Olga)
  • Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Santi Talledo (Luzu TV)
  • Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Conducción femenina

  • Nati Jota (Olga)
  • Malena Pichot (Futurock)
  • Paula Chaves (Olga)
  • Vicky Garabal (Luzu TV)
  • La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)
  • Sofi Martínez (Streams Telefe)

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez (Vorterix)
  • Tomás Rebord (Blender)
  • Migue Granados (Olga)
  • Nicolás Occhiato (Luzu TV)
  • Ángel de Brito (Bondi Live)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
