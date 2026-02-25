"No preguntes" tuvo su avant premiere y se prepara para su estreno nacional el 12 de marzo
La ópera prima de Agustín Palleres Yoffe, que llegará a todas las salas del país el próximo 12 de marzo.
Con una sala colmada y gran acompañamiento de colegas, prensa e invitados especiales, se realizó la avant premiere de “No Preguntes”, la ópera prima de Agustín Palleres Yoffe, que llegará a todas las salas del país el próximo 12 de marzo.
La película, producida de manera independiente y con una marcada impronta autoral, marca el debut cinematográfico de Palleres Yoffe, quien viene de una extensa trayectoria en el mundo audiovisual.
Entre los presentes en la función especial estuvieron el propio director, el protagonista Nacho Di Marco, Gustavo Bassani, Iván Hochman, Martín Souto, Pablo Heredia, Javier Furgang y Francisco Furgang, guionista de la película, quienes acompañaron este momento tan significativo para el equipo.
La avant premiere se vivió como una verdadera celebración del cine nacional independiente, consolidando el comienzo del recorrido de una historia que, desde el 12 de marzo, podrá ser vista por el público en todo el país.
“No Preguntes” inicia así su camino comercial, luego de un proceso de realización intenso y comprometido, apostando a conectar con la audiencia a través de una propuesta sensible y profundamente humana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario