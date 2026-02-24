Luto en el cine: murió Robert Carradine, protagonista de "La venganza de los nerds"

robert carradine Robert Carradine murió a los 71 años.

¿De qué murió Robert Carradine? El trastorno bipolar y el impacto de la salud mental

La familia de Robert Carradine confirmó que el actor murió por suicidio el pasado viernes 20 de febrero. En un valiente ejercicio de transparencia, sus allegados explicaron que el artista perdió la vida tras una batalla de casi dos décadas contra el Trastorno Bipolar. Según el comunicado enviado a los medios, la enfermedad "sacó lo mejor de él" a pesar de su lucha constante por mantenerse como un "faro de luz" para quienes lo rodeaban.

Su hermano, el también actor Keith Carradine, enfatizó que no existe vergüenza en reconocer que la salud mental fue el factor determinante: "Es una enfermedad que finalmente se impuso, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella". Esta revelación busca no solo responder a la duda del público, sino también poner fin a los estigmas que rodean a los trastornos psiquiátricos en figuras de alto perfil.

El historial de salud mental en la familia Carradine

La causa de muerte de Robert Carradine ha reabierto el debate sobre el impacto de las tragedias familiares en la estabilidad emocional. Expertos y allegados señalan puntos clave en su historial: