Echaron a Horacio Cabak de La Jaula de la Moda

Al escuchar esta noticia, el periodista hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter. "Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico.

Acto seguido, Karina Iavicoli, panelista del programa que conduce Florencia de la V, le habló a Horacio y el respondió enfurecido.

Embed - El inesperado final de Horacio Cabak en "La Jaula": habla Fabián Medina Flores

“Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre del año pasado. Nunca más hablamos”, dijo el conductor. “Quedaron en llamarme...”, agregó.

La panelista le preguntó si esta desvinculación tenía que ver con alguna especie de contrato de exclusividad que Cabak tendría con el canal La Nación+, dado que allí conduce el programa +Noticias Finde. “Ni idea si es compatible o no. Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula”, aclaró él.

“Es decisión 100 por ciento del canal. Tendrán que explicarlo ellos, yo no renuncié y arreglé con La Nación la libertad de hacer La Jaula de la Moda, todo de ellos”, cerró tajante Cabak.