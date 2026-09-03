Horacio Pagani fue operado de urgencia: qué le pasó

Finalmente, Pagani dejó una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que refleja su intención de retomar cuanto antes sus actividades habituales. “Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, cerró.

La publicación generó una gran cantidad de mensajes de apoyo para el periodista, entre ellos los de colegas y seguidores que le desearon una pronta recuperación.