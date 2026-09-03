Horacio Pagani fue operado de urgencia: qué le pasó
El periodista deportivo contó que debió ser intervenido luego de que detectaran una obstrucción en una de sus arterias carótidas.
Horacio Pagani atravesó un inesperado episodio de salud y debió ser sometido a una intervención quirúrgica. El reconocido periodista deportivo permanece internado luego de que los médicos detectaran una importante obstrucción en una de sus arterias carótidas.
El propio Pagani decidió contar lo ocurrido a través de un video grabado desde la habitación de la clínica. Con su habitual estilo descontracturado, explicó que el problema fue descubierto durante un control médico de rutina.
“Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada”, explicó el periodista. Según relató, los estudios permitieron detectar que la arteria estaba “bastante tapada”, situación que podía generar consecuencias, por lo que los especialistas resolvieron intervenirlo.
A pesar del susto, Pagani se mostró de buen ánimo y buscó llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud. “No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, aseguró.
El mensaje de Horacio Pagani tras la operación
Luego de explicar qué había sucedido, el periodista aprovechó el video para agradecer las muestras de cariño que recibió durante su internación. “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores”, expresó.
Finalmente, Pagani dejó una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que refleja su intención de retomar cuanto antes sus actividades habituales. “Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, cerró.
La publicación generó una gran cantidad de mensajes de apoyo para el periodista, entre ellos los de colegas y seguidores que le desearon una pronta recuperación.
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