El desopilante cruce entre Adrián Suar y Ángel de Brito: qué se dijeron

Todo ocurrió cuando el "Chueco" llegó a La Trastienda para ver la obra Boite, protagonizada por Griselda Siciliani y Carlos Casella. En medio del abordaje del móvil de LAM, el diálogo derivó rápidamente en el presente de El Trece y el proceso que le llevó al canal volver a asentarse en la lucha por el rating.