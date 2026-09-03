El desopilante cruce entre Adrián Suar y Ángel de Brito: qué se dijeron
El histórico productor habló sobre el presente de El Trece, tiró una chicana en vivo al conductor de LAM.
Un momento de pura complicidad y humor televisivo se vivió entre dos gigantes del espectáculo. Adrián Suar y Ángel de Brito protagonizaron un picante mano a mano en el que no faltaron los pases de factura, la ironía y el humor filoso sobre la grilla televisiva.
Todo ocurrió cuando el "Chueco" llegó a La Trastienda para ver la obra Boite, protagonizada por Griselda Siciliani y Carlos Casella. En medio del abordaje del móvil de LAM, el diálogo derivó rápidamente en el presente de El Trece y el proceso que le llevó al canal volver a asentarse en la lucha por el rating.
Al ser consultado sobre la actualidad de la emisora y cómo se ordenó la grilla en el último tiempo, Suar no dejó pasar la oportunidad para tirarle un dardo directo al conductor, recordando su pase de pantalla: “Viste, Ángel, te fuiste y al final lo acomodé”, soltó entre risas.
Lejos de quedarse callado, de Brito retrucó al instante señalando que el productor tardó varios años en lograrlo. Sin esquivar la bala, Suar admitió con franqueza que la recuperación de la señal "costó muchísimo", pero remató el cruce con un afectuoso guiño al reconocer que lo extraña en la pantalla del canal.
Además de celebrar el gran momento personal y el éxito de su obra teatral Sotovocce en el Teatro Nacional, el chiquito de la televisión dejó la puerta abierta para el futuro y encendió las alarmas de la farándula al referirse a los posibles regresos de dos figuras emblemáticas como Marcelo Tinelli y Nicolás Repetto.
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