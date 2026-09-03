La historia de amor de Verónica Llinás y Guido Goretti: vida en barco, una larga enfermedad y muchos recuerdos
La pareja de actores vivió una relación de 25 años atravesando una vida en barco, una larga enfermedad y muchos recuerdos. Los detalles de su amor.
Verónica Llinás y Guido Goretti construyeron una historia compartida que se extendió durante un cuarto de siglo, tras haber iniciado su vínculo sentimental a comienzos de la década de 1990. En un período de pleno afianzamiento profesional para la actriz, la pareja inició una relación fundamentada en la convivencia, el entendimiento mutuo y la búsqueda permanente de vivencias en común, logrando sortear diversas etapas a lo largo de más de dos décadas.
La afición del actor por la navegación se convirtió en un pilar central para el proyecto de vida de ambos. Goretti albergaba la meta de circunnavegar el planeta a bordo de un navío y, si bien no alcanzaron a concretar ese itinerario global, realizaron prolongados desplazamientos marítimos por destinos como Brasil, Colombia y el Caribe. Aquellas travesías de varios meses demandaron un constante esfuerzo de organización por parte de la artista para conciliar las expediciones con su trabajo en el medio.
Refiriéndose a la búsqueda de equilibrio entre las travesías náuticas y sus compromisos sobre los escenarios, Llinás explicó en una entrevista concedida al medio "La Nación" en el año 2024: “Yo siempre necesitaba tener un período en el que se lo dedicara a mi carrera”.
La dedicación de Goretti lo llevó a edificar su propio barco, una iniciativa que la comediante acompañó sin relegar sus ambiciones artísticas. Asimismo, la pareja tomó resoluciones conjuntas respecto a la planificación familiar. La determinación de no tener hijos estuvo ligada tanto al desarrollo actoral de Llinás como a los anhelos del actor volcados a la vida en el mar. Con los años, la intérprete procesó esa decisión con fluidez, canalizando el afecto maternal a través de sus sobrinos y el entorno familiar cercano.
Sin embargo, el tramo final del vínculo estuvo marcado por un complejo cuadro de salud. El artista fue diagnosticado con cáncer y, tras someterse de manera satisfactoria a sesiones de quimioterapia, los análisis clínicos determinaron la remisión total de los síntomas. Durante ese lapso de recuperación, ambos retomaron las salidas en barco y sus planes habituales.
Pese a esa mejoría inicial, una recaída agresiva e imprevista derivó en un diagnóstico de metástasis que deterioró velozmente el estado físico de Goretti. La actriz permaneció a su lado brindándole contención constante durante el avance de la afección, hasta que el desenlace fatal se produjo en septiembre de 2015, poniendo fin a una historia caracterizada por el compañerismo y las travesías compartidas.
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