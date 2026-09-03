La historia de amor de Verónica Llinás y Guido Goretti: vida en barco, una larga enfermedad y muchos recuerdos

La dedicación de Goretti lo llevó a edificar su propio barco, una iniciativa que la comediante acompañó sin relegar sus ambiciones artísticas. Asimismo, la pareja tomó resoluciones conjuntas respecto a la planificación familiar. La determinación de no tener hijos estuvo ligada tanto al desarrollo actoral de Llinás como a los anhelos del actor volcados a la vida en el mar. Con los años, la intérprete procesó esa decisión con fluidez, canalizando el afecto maternal a través de sus sobrinos y el entorno familiar cercano.