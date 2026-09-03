En medio de su escándalo familiar, Tini Stoessel cantó en México con el apoyo de Rodrigo De Paul
En el marco de su gira por FUTTTURA, la cantante se presentó en Guadalajara con guiños a su boda con De Paul y al escándalo familiar que está viviendo.
En el marco del primer show de la gira "FUTTTURA" brindado en Guadalajara, México, Tini Stoessel concretó su regreso a los escenarios. El concierto se dio luego del distanciamiento de su círculo más íntimo que la impulsó a disponer una auditoría sobre la administración de sus finanzas y su carrera. En una velada muy especial que repasa su trayectoria desde "Violetta" hasta su presente como figura pop, la cantante estuvo acompañada por su novio Rodrigo De Paul, cuya presencia derivó en momentos de complicidad y alusiones a su futuro matrimonio.
El clima del recital estuvo atravesado por el respaldo incondicional del público mexicano. Ante el canto espontáneo de la multitud que entonaba la frase "No estás sola", la intérprete no logró contener el llanto sobre el escenario. Además del costado emotivo, la jornada ofreció pasajes de euforia cuando la artista recibió un velo lanzado desde las tribunas y se lo colocó de inmediato. Del mismo modo, al recibir un peluche caracterizado como novia, mostró el obsequio a la audiencia y buscó entre los espectadores a De Paul para expresarle su amor a viva voz.
Durante un receso del espectáculo, la cantante tomó la palabra ante la ovación generalizada para dirigirse a sus fanáticos. Con un discurso contundente, remarcó la solidez de su presente profesional y afectivo: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”.
La jornada también contó con el reencuentro de la protagonista con Jorge Blanco y Mercedes Lambre, colegas con los que compartió elenco en "Violetta", a quienes reflejó mediante publicaciones con corazones en su cuenta de Instagram. Por otra parte, el setlist sufrió modificaciones significativas al quitarse cinco canciones: "Buenos Aires (techno)", "Maldita foto", "36 vidas" y los temas "Pa" y "Ángel" —pertenecientes al disco "Un mechón de pelo" y dedicados a su padre—. En su reemplazo, se sumaron "Juntos somos más", "Podemos", "High mashup", "Pa’él" y "Hasta que me enamoro".
En una conversación previa al show con la creadora de contenido salvadoreña llamada La Cami, Stoessel había compartido detalles sobre la exigencia física y mental de encarar un espectáculo que demandó un año de producción. Al abordar el desgaste del proceso, la cantautora sostuvo: “Hay veces que uno tiene ciertas lesiones, o te puede pasar emocionalmente también”.
En esa misma entrevista, la cantante resaltó que el grupo de trabajo que la rodea desde los 14 años funciona como una contención indispensable, manifestando que “ya somos todos familia”. Finalmente, se refirió al acompañamiento terapéutico y al aprendizaje de atravesar etapas complejas, concluyendo: “Todos estamos siempre pasando por algo, siempre en un proceso de soltar, de volver a animarte”.
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