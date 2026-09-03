En medio de su escándalo familiar, Tini Stoessel cantó en México con el apoyo de Rodrigo De Paul

El clima del recital estuvo atravesado por el respaldo incondicional del público mexicano. Ante el canto espontáneo de la multitud que entonaba la frase "No estás sola", la intérprete no logró contener el llanto sobre el escenario. Además del costado emotivo, la jornada ofreció pasajes de euforia cuando la artista recibió un velo lanzado desde las tribunas y se lo colocó de inmediato. Del mismo modo, al recibir un peluche caracterizado como novia, mostró el obsequio a la audiencia y buscó entre los espectadores a De Paul para expresarle su amor a viva voz.