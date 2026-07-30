Hospitalizaron a Cinzia Francischiello de Gran Hermano: qué le pasó
La modelo venezolana debió ser trasladada de la casa de GH a un centro médico, luego de sufrir un accidente. Todos los detalles.
Tras la gala de nominación de este miércoles, Cinzia Francischiello encendió las alarmas en Gran Hermano Generación Dorada luego de sufrir un accidente dentro de la casa que obligó a su traslado e internación de urgencia. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido.
Este jueves, la concursante venezolana terminó en el suelo tras tropezar mientras bailaba con Solange Abraham en el cuarto de las mujeres. En plena caída, sufrió un fuerte impacto debajo del cuello contra el borde de una cama, soltando gritos de dolor que se escucharon durante varios minutos.
Poco después, la emisión en vivo fue cortada. Sin embargo, a través de la cuenta de X de LAM (América TV), se confirmó su traslado a un centro médico para ser evaluada. En las imágenes difundidas, se observa a Cinzia tendida en una camilla con cara de susto, dentro del área de urgencias a la espera de atención.
Hasta ahora, ni las autoridades del programa ni Santiago del Moro han dado detalles sobre su evolución clínica ni sobre qué pasará con su continuidad en el juego.
Gastón Edul, ¿en pareja con una exparticipante de Gran Hermano?
El periodista deportivo Gastón Edul se encuentra una vez más bajo la lupa mediática por cuestiones sentimentales. Durante la emisión del programa LAM, los panelistas revelaron que el comunicador estaría comenzando un vínculo amoroso con Sabrina Cortez, ex concursante del ciclo "Gran Hermano", e indicaron que la relación habría adquirido mayor firmeza en los últimos tiempos.
La primicia fue confirmada en vivo por Pepe Ochoa, quien exclamó al aire: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano“, generando asombro entre sus compañeros de equipo. Inmediatamente después, el panelista rememoró los antecedentes de este acercamiento al señalar que “el año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.
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