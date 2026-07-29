A qué hora ver la nueva gala de nominación de Gran Hermano: hay sanción
Santiago del Moro estará al frente de una nueva y apasionante emisión de GH, el reality show que revoluciona la pantalla de Telefe.
Tras una tensa semana donde los ánimos están cada vez más caldeados, la casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una nueva gala de nominación que mantendrá expectantes a los seguidores del reality show de Telefe.
Con la conducción de Santiago del Moro, los participantes y las visitas que aún quedan en juego ingresarán al confesionario. No obstante, el principal atractivo de la noche será la sanción del Big que ya fue anunciada por el conductor del programa. Si bien no detalló a quién o quiénes va dirigida, sí se sabe que se conocerá esta misma noche.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Santiago del Moro metió la pata y confirmó el romance entre Tato Algorta y Luz Tito: el video
Tras un exitoso paso por Gran Hermano 2025, Luz Tito y Tato Algorta visitaron este miércoles el programa de streaming "El Ejército de la Mañana", que se transmite por Bondi Live y es conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy. En medio de la entrevista, un mensaje de Santiago del Moro cambió todo.
"Un comentario breve... Santi del Moro dice 'mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas'", leyó al aire Riva Roy, lo que deja en claro que el conductor ya estaba al tanto que ambos están en pareja, aunque insistan en negarlo.
Por supuesto, en el momento Luz y Tato sonrieron y reaccionaron con cariño al mensaje del conductor, agradeciéndole el apoyo y la oportunidad brindada durante el reality. No obstante, se los notó seriamente incómodos al momento de hablar del vínculo que mantienen. En este sentido, el ganador de GH 2025 explicó que ellos siempre tuvieron una relación muy especial e importante, tanto dentro de la casa como afuera, donde continúan compartiendo momentos cotidianos de apoyo mutuo.
Sin embargo, negaron que estén en pareja, a pesar de que sus rostros eran indisimulables: "Vos estás dando algo por entendido que no es", dijo Tato riéndose, al momento que Riva Roy manifestó que ellos eran "una pareja pública".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario