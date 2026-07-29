A qué hora ver la nueva gala de nominación de Gran Hermano: hay sanción

Santiago del Moro metió la pata y confirmó el romance entre Tato Algorta y Luz Tito: el video

Tras un exitoso paso por Gran Hermano 2025, Luz Tito y Tato Algorta visitaron este miércoles el programa de streaming "El Ejército de la Mañana", que se transmite por Bondi Live y es conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy. En medio de la entrevista, un mensaje de Santiago del Moro cambió todo.

"Un comentario breve... Santi del Moro dice 'mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas'", leyó al aire Riva Roy, lo que deja en claro que el conductor ya estaba al tanto que ambos están en pareja, aunque insistan en negarlo.

Tato Algorta y Luz Tito, de Gran Hermano 2025.

Por supuesto, en el momento Luz y Tato sonrieron y reaccionaron con cariño al mensaje del conductor, agradeciéndole el apoyo y la oportunidad brindada durante el reality. No obstante, se los notó seriamente incómodos al momento de hablar del vínculo que mantienen. En este sentido, el ganador de GH 2025 explicó que ellos siempre tuvieron una relación muy especial e importante, tanto dentro de la casa como afuera, donde continúan compartiendo momentos cotidianos de apoyo mutuo.

Sin embargo, negaron que estén en pareja, a pesar de que sus rostros eran indisimulables: "Vos estás dando algo por entendido que no es", dijo Tato riéndose, al momento que Riva Roy manifestó que ellos eran "una pareja pública".