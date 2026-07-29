Zoe Bogach blanqueó su nueva relación con una imagen desde la cama: "Me gusta..."

En pocas horas, el posteo comenzó a multiplicarse en distintas plataformas y los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios pusieron el foco en el aspecto físico del joven y enseguida lo compararon con Manuel Ibero, la expareja de Bogach, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La relación entre ambos terminó de manera conflictiva y desde entonces la influencer no había vuelto a mostrarse en pareja.