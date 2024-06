Cuándo se estrena la nueva temporada de "House of the Dragon", dónde verla y qué esperar de los episodios

house of the dragon

Los detalles de la segunda temporada de "House of the Dragon":

Dónde verla:

A través de la plataforma Max

Fecha de estreno:

El primer episodio se estrena el próximo 16 de junio, pero al igual que la mayoría de este tipo de series, tendrá estrenos semanales. Es decir, el calendario de lanzamientos de la tira queda de la siguiente manera:

Episodio 1: 16 de junio

Episodio 2: 23 de junio

Episodio 3: 30 de junio

Episodio 4: 07 de julio

Episodio 5: 14 de julio

Episodio 6: 21 de julio

Episodio 7: 28 de julio

Episodio 8: 04 de agosto

A qué hora se estrena la temporada 2:

Como cada lanzamiento de Max, la serie llegará a partir de las 23hs de este domingo 16 de junio.

Tráiler de la temporada 2:

Embed - La Casa del Dragón - Segunda Temporada | Trailer Oficial | Max

Sinopsis oficial de la temporada 2:

Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro, luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro. Mientras el reino se fractura en esta segunda temporada, ahora “Decide tu bando” dentro de la Casa Targaryen.

Qué esperar de los episodios de la temporada 2:

Aún manteniendo el componente original y fácil para atrapar, nuevamente a los fans de "Game of Thrones", esta segunda temporada de "House of the Dragon" está dedicada a las chicas: Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke). Ellas, sin dudas, son los cerebros de la puja por el trono. Ambas son las encargas de ir detrás de los hombres y evitar que siempre tomen el camino de las armas.

Es este, el puntapié principal para la nueva temporada ya que se mostrará a estas dos madres que eran amigas, pero que ahora son rivales marcando menos acción, pero más diálogo político para el camino de la serie. Asimismo, a diferencia de la primera parte Sir Criston Cole (Fabien Frankel) tiene el personaje más evolucionado y ascendente de la Fortaleza Roja, mientras que Daemon Targaryen (Matt Smith) continuará en ese rol tan impulsivo.

Eso sí, por supuesto que la ficción mantendrá sus diferentes intrigas de palacio, con sexo ilustrativo y la aparición de nuevos personajes y acciones violentas que cambian por completo el rumbo de esta historia que todavía no termina. Esto es porque recientemente Max confirmó que la tira fue renovada por una temporada 3.

Cuándo se estrena la temporada 3 de "House of the Dragon":

Si bien Max ya dejó en claro que la serie tendrá nuevos episodios, por el momento no confirmaron cuándo se estrena. Aunque, la realidad es que, si para la segunda parte tuvimos que esperar dos años, todo indicar que la tercera temporada corra el mismo camino. No obstante, por el momento se desconoce más información que este breve anuncio de la producción.