"Hoy es un buen día", así celebró la China Suárez el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El video de la China Suárez y la canción que eligió para su publicación

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la letra del tema musical seleccionado por la actriz, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

“Uy, ¿cómo fue que Dios te hizo tan mirable?. Yo te miré y uyyy, quedé tiesa. Me cruzaste cable y después dije ‘ay, bebé, echa pa’ acá de una vez’. Ay, bebé, pégate a mi mini mini, ráyamela solo pa’ ver”, dice el fragmento de la canción que acompañó las imágenes.

La publicación se produjo en una fecha particularmente significativa para la historia de los protagonistas. El vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi comenzó a generar polémica en octubre de 2021, cuando salió a la luz el encuentro que mantuvieron en París mientras el futbolista todavía estaba casado con Wanda Nara.

Aquel episodio dio origen al denominado Wandagate y provocó una profunda crisis en el matrimonio. Aunque la pareja atravesó distintos intentos de reconciliación, la separación terminó siendo definitiva y derivó en un extenso enfrentamiento judicial.

Ahora, con el divorcio finalmente resuelto en Italia, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena por la forma en la que decidió expresarse públicamente.

Las fuertes críticas que recibió la China Suárez tras celebrar el divorcio

A diferencia de otras oportunidades, la China Suárez dejó habilitados los comentarios de su publicación, lo que permitió que cientos de usuarios expresaran sus opiniones sobre el video. Entre las reacciones aparecieron cuestionamientos hacia la actriz por haber compartido las imágenes el mismo día en que se conoció la resolución judicial.

“¿Se festeja?”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Ella jura que todas queremos un novio como Icardi”. Los mensajes continuaron con frases todavía más filosas: “Ahora puede decir ‘mi novio’, porque antes era el amante” y “De todas las Hadas, siempre serás una necesit-Hada”.

También hubo quienes apuntaron directamente contra su relación con el delantero. “Hasta los cuernos aguanta para quedar bien acomodada”, sostuvo una internauta, mientras que otra lanzó: “Mientras ella festeja que se divorció el macho, la otra factura”.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron negativas. Un grupo de seguidores salió a respaldar a la actriz y celebró su presente sentimental.

“Extrañaba que subas estos videos, China hermosa”, expresó una admiradora. Otros comentarios fueron en la misma línea: “Se festeja, reina”, “Alguien por aquí está más feliz de lo normal y me alegra por ambos” y “Pese a quien le pese”.

De esta manera, la China Suárez volvió a quedar envuelta en una polémica en redes sociales, esta vez por una publicación que coincidió con el cierre judicial del matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara.