"Hubo días muy heavys": China Suárez sorprendió al revelar complicaciones en el rodaje de su nueva serie
Durante la presentación de "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", en donde estuvo minutouno.com en exclusiva, la actriz reveló detalles inéditos
Es oficial: la China Suárez vuelve a la ficción Nacional y ahora de la mano de Disney+. Esto es porque, a partir de este miércoles 19 de noviembre se encontrará disponible su nueva serie "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", una historia que consta de 22 episodios de 30 minutos cada uno marcando así una gran diferencia con las producciones actuales.
Lo cierto es que esta tira cuenta con el código telenovesco que hace mucho no se veía y, además, cuenta no solo con un elenco de la talla de Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, sino con el plus de que la Patagonia argentina se convierte en una de las principales protagonistas.
Es por esto que este lunes 17 de noviembre, Disney+ hizo la presentación oficial de la serie en el DOT Baires Shopping, donde tras la proyección del primer capítulo, el elenco principal, incluida la China Suárez, se reunió en un panel para debatir el proceso de filmación. Y allí estuvo minutouno.com en exclusiva.
El foco de la conversación se centró rápidamente en la labor de la actriz y la construcción de su personaje, Letizia, la mujer cuya llegada al pueblo patagónico desata una sangrienta venganza. La China Suárez fue muy específica al detallar los desafíos que implicó encarnar a esta anti-heroína, quien debe mantener una fachada de inocencia mientras ejecuta un plan brutal a lo largo de 22 episodios. La actriz explicó que el mayor reto fue gestionar la complejidad psicológica de una mujer que es a la vez víctima y verdugo.
Durante el panel, Suárez profundizó en la complejidad de interpretar a un personaje tan cargado de dualidad: Letizia es la pieza clave de una venganza que la obliga a manipular y a cometer actos brutales. Este arco emocional extendido, típico del formato de telenovela de 22 episodios, demandó una gestión actoral constante para evitar que el personaje se desmoronara antes de tiempo. La China Suárez no dudó en señalar un aspecto concreto que, por su extensión y requerimiento emocional, resultó ser el más complicado de afrontar durante el intenso rodaje en San Martín de los Andes.
Lo más difícil para la China Suárez durante el rodaje
La actriz confesó que el mayor desafío fue mantener la intensidad de la sed de venganza y el secreto de Letizia a lo largo de los 22 episodios. Explicó que, en el código de 30 minutos y con una narrativa tan extensa, la dificultad radicaba en dosificar la rabia y el dolor para que el personaje no revelara su plan demasiado pronto, pero sin perder la motivación interna.
A su vez, la actriz especificó que "fue muy heavy" rodar bajo el frío intenso, pero destacó el trabajo en equipo y cómo cada miembro del detrás de cámaras la cuidaron tanto a ella como al resto del elenco.
