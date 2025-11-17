"Hubo días muy heavys": China Suárez sorprendió al revelar complicaciones en el rodaje de su nueva serie

Lo más difícil para la China Suárez durante el rodaje

La actriz confesó que el mayor desafío fue mantener la intensidad de la sed de venganza y el secreto de Letizia a lo largo de los 22 episodios. Explicó que, en el código de 30 minutos y con una narrativa tan extensa, la dificultad radicaba en dosificar la rabia y el dolor para que el personaje no revelara su plan demasiado pronto, pero sin perder la motivación interna.

A su vez, la actriz especificó que "fue muy heavy" rodar bajo el frío intenso, pero destacó el trabajo en equipo y cómo cada miembro del detrás de cámaras la cuidaron tanto a ella como al resto del elenco.