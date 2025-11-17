La China Suárez recordó el picante cruce con Wanda Nara en un restaurante de París
La actriz habló de la tensa situación que se vivió la noche que se cruzó con la empresaria y Mauro Icardi también se encontraba en el lugar.
La China Suárez no para de ser el centro de atención y sigue desatando polémicas. Este lunes, salió por la pantalla de El Trece la entrevista que le dio a Moria Casán, La Mañana con Moria, y habló de todos los detalles de su relación con Mauro Icardi y hasta de algunos cruces con Wanda Nara.
La actriz no dudó en recordar la noche en que se cruzó cara a cara con Wanda en un famosos restaurante, en el que también se encontraba Mauro Icardi. Todo se desató cuando Moria Casán le preguntó cómo había sido ese encuentro inesperado en Gardiner.
“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó, entre risas. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, dijo, en clara referencia al instante en el que Wanda ingresó al lugar.
La reacción de la China fue instantánea: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió incrédula. Hasta que confirmó que Wanda realmente estaba allí, y acompañada “del cantante”, como dijo para referirse a quien era su pareja por ese entonces, L-Gante. “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.
La reciente entrevista de Mario Pergolini con la China Suárez y Mauro Icardi sigue dando qué hablar, debido a la diversidad de temas que abordaron y a la franqueza con la que se expresaron, sin mostrar filtros ni reservas. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, comentó la cantante, con un toque de ironía en relación a la serie que está presentando por estos días en la Argentina.
Sobre las escenas más intensas de la película, Mauro expresó su incomodidad con cierto tipo de contenido: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”. La China, por su parte, defendió su profesión y la naturalidad de su trabajo: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.
El futbolista también aprovechó para explicar cómo estableció sus límites desde el comienzo de la relación: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahí recién estábamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”. Finalmente, la China reafirmó la postura de su pareja, valorando su sinceridad: “Está bien que no la caretea. Sí, es verdad que me lo dijo”.
