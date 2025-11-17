La China Suárez recordó el picante cruce con Wanda Nara en un restaurante de París

Sobre las escenas más intensas de la película, Mauro expresó su incomodidad con cierto tipo de contenido: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”. La China, por su parte, defendió su profesión y la naturalidad de su trabajo: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

El futbolista también aprovechó para explicar cómo estableció sus límites desde el comienzo de la relación: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahí recién estábamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”. Finalmente, la China reafirmó la postura de su pareja, valorando su sinceridad: “Está bien que no la caretea. Sí, es verdad que me lo dijo”.