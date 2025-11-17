Exclusivo: qué hizo Mauro Icardi en la presentación de la serie de la China Suárez
La actriz presentó "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", su nueva serie en Disney+ junto a su pareja, y minutouno.com accedió a algunos momentos exclusivos.
A pesar del ruido mediático incesante y los escándalos que recurrentemente intentan desestabilizar su relación, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi continúan demostrando la solidez de su presente amoroso.
La pareja, que ha aprendido a navegar las aguas turbulentas de la exposición pública, compartió un hito crucial en la carrera de la actriz: la presentación oficial de su nueva serie, "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", que se estrenará el próximo 19 de noviembre en Disney+.
El evento, que congregó a la prensa especializada y a figuras clave de la industria, sirvió como un nuevo escenario para mostrar la unión de la pareja. Icardi, en un gesto de apoyo incondicional a la faceta profesional de su compañera, acompañó a la actriz durante toda la jornada, marcando su presencia en el importante lanzamiento.
De acuerdo a los videos a los que accedió de forma exclusiva minutouno.com, al llegar a la sala de proyección en el DOT Baires Shopping donde esperaba la prensa para la visualización del primer episodio, la pareja se mostró radiante. La China Suárez y el futbolista se dejaron ver felices, compartiendo sonrisas y gestos de complicidad que resaltaban la trascendencia del momento para la actriz.
Su llegada, tomada por flashes y cámaras, contrastaba con la imagen de pareja asediada que a menudo proyectan los medios, celebrando en público el importante paso de Suárez en una plataforma de alcance global como Disney+.
La serie, un proyecto que consolida a la China Suárez en el ámbito de las grandes producciones, fue la protagonista, pero la dinámica del dúo se llevó gran parte de la atención. Sin embargo, la atmósfera de comodidad no se mantuvo a lo largo de toda la jornada.
Una vez finalizada la proyección y la subsiguiente conferencia de prensa con los medios, se pudo observar un notorio cambio en el semblante de Mauro Icardi. Rodeado por el ambiente ajeno a sus canchas y vestuarios, el futbolista se mostró visiblemente incómodo, reflejando la dificultad que a menudo experimenta al integrarse por completo en el universo del espectáculo.
La tensión se disipó gracias a una maniobra sutil pero significativa de la actriz, que demostró su compromiso por hacerlo partícipe de su mundo. La China Suárez tomó la iniciativa y le presentó personalmente a Adrián Suar, productor ejecutivo de la serie.
Este gesto no solo actuó como un salvoconducto para Icardi ante la incomodidad, sino que también simbolizó el esfuerzo de la pareja por integrar sus dos realidades tan dispares: el glamour y la producción ejecutiva del show business por un lado, y la vida deportiva de alto rendimiento por el otro.
El episodio de la noche confirma que, a pesar de los persistentes escándalos y la presión del ojo público, la China Suárez e Icardi eligen priorizar su vínculo, apoyándose mutuamente en sus respectivos hitos profesionales.
