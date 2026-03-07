El representante de Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson tras sus acusaciones: “Quiere cambiar el foco”
Lucas Sánchez salió a defender al joven artista luego de que la modelo lo señalara como el responsable de filtrar imágenes.
La polémica en torno al supuesto vínculo entre Evangelina Anderson y el artista Ian Lucas sumó un nuevo capítulo. En medio de las acusaciones que la modelo lanzó en televisión, Lucas Sánchez, representante y amigo cercano del joven, decidió salir públicamente a responderle y desmentir varios de sus dichos. Según planteó, las versiones que circulan no reflejan lo que realmente ocurrió entre ambos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.
Sánchez habló en el programa SQP, donde defendió a su representado y cuestionó la postura que Anderson expuso en los medios, particularmente en su participación en Corta por Lozano. Allí, la modelo lo había señalado como el supuesto responsable de la filtración de imágenes relacionadas con el tema.
“Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, familia. Entonces, a partir de ahí...”, expresó Sánchez al referirse a los dichos de Anderson y al impacto que tuvieron en el entorno del joven.
En ese mismo diálogo, el representante también dio su versión sobre el vínculo que habría existido entre Anderson e Ian Lucas durante el tiempo en que coincidieron en el reality culinario. Según sostuvo, ambos habrían acordado ciertas reglas para manejar la exposición pública de la relación. “Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó. Ella le hizo planteos que él aceptó; él le hizo planteos que ella aceptó. Entonces algo tenían. Novios no eran. Ella hacía todo lo posible para que se filtre”, aseguró.
Además, Sánchez afirmó que la actitud de la modelo habría cambiado según el contexto en el que se movían. “Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo”, lanzó, sugiriendo que el joven habría sido desestimado públicamente en más de una oportunidad.
Durante la entrevista también desmintió versiones que hablaban de supuestas amenazas hacia la periodista Majo Martino. “Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mal de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él”, manifestó, visiblemente molesto por la situación.
Para cerrar, Sánchez remarcó que toda esta polémica no beneficia en absoluto al joven artista y cuestionó la actitud de la modelo. “Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie”, concluyó.
