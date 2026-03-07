El representante de Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson tras sus acusaciones: “Quiere cambiar el foco”

Durante la entrevista también desmintió versiones que hablaban de supuestas amenazas hacia la periodista Majo Martino. “Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mal de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él”, manifestó, visiblemente molesto por la situación.

Para cerrar, Sánchez remarcó que toda esta polémica no beneficia en absoluto al joven artista y cuestionó la actitud de la modelo. “Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie”, concluyó.