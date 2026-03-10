La inesperada decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson: "Hola..."
Luego de que el joven se sintiera dolido por las palabras de la modelo en el programa de Vero Lozano, tomó la iniciativa para hacer borrón y cuenta nueva.
Luego de que Evangelina Anderson negara cualquier tipo de romance, Ian Lucas puso tierra de por medio. El concursante de MasterChef Celebrity abandonó el país con destino a México, donde se refugia en sus amigos y se concentra en su faceta como creador de contenido.
Tras el balde de agua fría que lanzó Evangelina Anderson en Cortá por Lozano, donde definió a Ian Lucas como un simple "compañero", el youtuber no perdió el tiempo y se refugió en el país del norte. Buscando aire nuevo, se unió al equipo de Fede Vigevani para generar contenido.
Cabe recordar que la modelo justificó el polémico beso filtrado como una "presión" de sus colegas de MasterChef, restándole total importancia al vínculo.
El descargo de Ian Lucas tras las palabras de Evangelina Anderson
Dolido por el ninguneo de la modelo, el youtuber lanzó un explosivo descargo en Instagram: "Primero que nada, quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal".
Y agregó: "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo".
"Por respeto, elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo vivi con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad", continuó.
Y siguió, dirigiéndose a Evangelina: "En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando la historia siempre fue otra".
En un segundo posteo, escribió: "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real".
"Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entienden que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto", cerró.
