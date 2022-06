La divertida anécdota de Ibai Llanos con la mamá de Duki

Según lo relatado, Sandra, mamá de Duki le dijo al español: "Ibai no fumes porros, por favor te lo pido…".

A lo que el streamer respondió que él no fumaba. "¿No fumas? Me caias bien, ahora me caes mejor", respondió la mujer, quien luego apuntó contra su hijo: "Duki, ¿sabes por qué Ibai conoció a Messi? Porque no fuma porros", lanzó.

Ibai Llanos Duki

Luego de que se viralizara la historia, Duki comentó en Twitter: "Ajajajaj fue de los momentos más surrealistas de mi vida".

https://twitter.com/DukiSSJ/status/1541895623556866050 Ajajajaj fue de los momentos más surrealistas de mi vida @IbaiLlanos https://t.co/iorsXZYGye — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 28, 2022