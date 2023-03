El filoso cruce entre Mauro Icardi y un periodista por descreer su reconciliación con Wanda Nara

A pesar del silencio de la empresaria y los constantes rumores de amoríos, Mauro Icardi no se rinde en su reconquista de Wanda Nara: este martes por la noche, el futbolista compartió un romántico mensaje y una atrevida foto de su todavía esposa para reforzar su "reconciliación". Sin embargo, no todos creyeron la versión de Icardi, y el deportista no dudó en responder a las críticas.