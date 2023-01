Mauro Icardi buscará sacarle a Wanda Nara la custodia de sus hijas

wanda y mauro icardi en maldivas.jpg

Además, reveló que desea poder tener a las niñas más tiempo, por lo que pedirá compartir la tenencia. "Icardi no quiere que sus hijas no se instalen a la Argentina, y mínimamente irá por una tenencia compartida en partes iguales", agregó. Si bien hasta el momento, el ex de Wanda no dio declaraciones al respecto, se espera que lo haga en los próximos días.

De hecho, hace poco, Wanda celebró el cumpleaños de Francesca en Nordelta. Mientras tanto, su padre le hizo una dedicatoria por Instagram ya que estaba en Turquía. El festejo se llevó a cabo el pasado 20 de enero, y hasta ahora, Icardi no tuvo la posibilidad de celebrar con su hija, que cumplió 8 años.