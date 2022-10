Se filtró el video de Mauro Icardi intentando ingresar a la casa de Wanda Nara

Las imágenes son de una cámara de seguridad del Chateau de Libertador y se puede ver al futbolista hablando con una grupo de personas de seguridad.

casa de wanda nara mauro icardi

Cabe recordar que tras este episodio, el delantero del Galatasaray de Turquía dijo durante una transmisión de Instagram que lo habían dejado entrar tranquilamente: "Fui a hablar, estuve en mi casa, en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento".

"Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda", manifestó, algo que fue desmentido por la empresaria.